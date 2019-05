Europawahl: Was ein Brite aus Neuburg über Europa sagt

Plus Brexitier Roger Scrase lebt seit 25 Jahren in Bittenbrunn, ist aber Engländer mit Leib und Seele geblieben. Was er vom EU-Austritt seines Heimatlandes hält.

Der Begriff Heimat ist für Roger Scrase ganz einfach. „Meine Heimat ist da, wo mein Bett steht.“ Seit 25 Jahren steht es in Bittenbrunn. Dort lebt der gebürtige Londoner in einem Appartement mit Garten mit seiner Ehefrau Elfriede. Deutscher Staatsbürger ist er aber nicht, er ist Brite geblieben. „I will always be an englishman, wherever I will be“, sagt der 79-Jährige. Daran werde auch der Brexit nichts ändern. Überhaupt, der Kontinent und die Briten – eine schwierige Liaison.

Die Sache ist verzwickt: Drei Wochen vor dem Wahltermin beeinflusst die Unsicherheit darüber, ob und wann die Briten die Union verlassen, den Urnengang. Ist Großbritannien noch Teil der EU – und alles sieht danach aus – muss es daran teilnehmen. Dann dürfen auch Deutsche auf der Insel ihre Stimme für britische Kandidaten abgeben. Und in Deutschland lebende Briten im Umkehrschluss natürlich auch.

Roger Scrase ist ein leidenschaftlicher Gärtner und beobachtet gerne, was in seinem Garten kreucht und fleucht. Als bekennender Engländer und Naturfreund liebt er Birdwatching. Bild: Norbert Eibel

Roger Scrase ist für den Austritt Großbritanniens aus der EU

Und wen wählt Roger Scrase am 26. Mai? Er zuckt mit den Achseln. „Es ist schwierig, ich habe nichts gehört über die Kandidaten und Programme.“ Es sei riskant, dann zum Wählen zu gehen. Man wisse nicht, was mit der eigenen Stimme passiere. Er sei ein Brexetier, also ein Befürworter des EU-Austrittes seiner Heimat, gibt er freimütig zu. „Ich glaube, wir Engländer werden nicht so warm mit Europa, weil verschiedene Fragen nicht gestellt und damit auch nicht gelöst werden können. Das Immigrationsproblem steht dabei ganz vorne. Unsere Insel ist sehr klein, der Bevölkerungsdruck vor allem in den Städten groß.“ Was ihn an der EU noch stört, ist die überbordende Bürokratie. „Die haben den Kontakt zu den einfachen Leuten verloren. Es gibt Regeln und Gesetze, die in einer normalen Demokratie keine Rolle spielen. Es zählt immer nur das übernationale Interesse. Aber wir haben in Europa viele verschiedene Regionen mit verschiedenen Problemen. The EU is a club for the big boys.“ Vieles, was aus Brüssel komme, sei schwer greifbar. „It’s like to catch a shadow.“

Roger Scrase lebt seit 1994 in Bittenbrunn, seit 15 Jahren ist er in Rente. Nach Deutschland verschlug es ihn erstmals 1969, des Berufs wegen. Der Flugzeugbau-Ingenieur kam nach Manching, um am Tornado-Projekt mitzuarbeiten. Später war er auch noch in Freiburg, Garching und München tätig. 1991 besuchte er das Neuburger Schloßfest – „Ich hatte genug von der deutschen agriculture (dt.: Landwirtschaft) gesehen, jetzt wollte ich es mit culture versuchen.“ – und lernte dabei seine Frau Elfriede kennen. „So bin ich hier geblieben“, sagt der Engländer, der seine Identität nicht verleugnen kann und will. Und als Brite muss man ein spleeniges Hobby pflegen. Roger Scrase liebt seinen Garten. Der ist nicht sehr groß, aber mit viel Liebe zum Detail gepflegt – ein typischer Cottage-Garden. Dort hat er mehrere Häuschen und Unterschlupfe bereitgestellt und mit Kameras versehen. Seine Leidenschaft ist die Tierbeobachtung, besonders Vögel haben es ihm angetan. „Seit ich hier wohne, habe ich schon über 40 Arten beobachtet.“ Auch die Igel, die seine Terrasse besuchen, hat er ins Herz geschlossen und stellt den Stacheltieren Futter und Überwinterungsmöglichkeiten bereit.

Ein zweites Brexit-Referendum? Wohl kaum!

„Jetzt, wo ich nicht mehr arbeiten muss, liebe ich es nachzudenken und zu philosophieren“, sagt Roger Scrase. Das Leben sei nicht nur schwarz und weiß, meist dominierten die Zwischentöne. So verhalte es sich auch mit dem Brexit. „London ist nicht England, die Stadt ist wie eine Blase.“ Und der Eindruck, den man hierzulande vom britischen Parlament bekomme, das jetzt öfter im Fernsehen zu sehen sei, sei missverständlich. „Das ist kein Chaos dort, es ist eine echte debating chamber – anders als im Bundestag. Die Sitzungen dort laufen eher wie Vorlesungen ab.“ Ein großer Fehler sei es gewesen, findet Roger Scrase, einst von den Vereinigten Staaten von Europa zu reden. „Das kann man nicht mit den USA vergleichen. Die waren bei ihrer Gründung eine junge Nation, aber Europa ist ein alter Kontinent und ein schwieriger Ort. Jeder von uns hat seine eigene Geschichte und jeder hat mit jedem schon einmal Krieg geführt. Selbst in den einzelnen Ländern gibt es große Unterschiede zwischen Nord und Süd, Ost und West. Alles sehr kompliziert.“ Dass es in Großbritannien ein zweites Referendum geben wird, glaubt er nicht. „Oder wird etwa ein 100-Meter-Lauf bei den Olympischen Spielen wiederholt?“

Roger Scrase ist in Bittenbrunn zufrieden, ob mit oder ohne Brexit. „Meine Heimat ist heute hier. Wenn ich nach Hause gehen würde, würde ich womöglich auf der falschen Seite fahren. Wie ein Tourist. Aber die eigene Identität kann man nicht ablegen.“