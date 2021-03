Falscher Autoverkäufer ergaunert viel Geld

Die Kripo Ingolstadt ist einem Betrüger auf die Spur gekommen, der mit falschen Inseraten über eine halbe Million Euro erbeutet hat. Jetzt sucht die Polizei nach dem Mann

Der Mann hatte so ziemlich alles gefälscht, was zu fälschen ging. Sein ungarischer Ausweis – gefälscht. Sein Wohnsitz in Ingolstadt – nicht vorhanden. Seine Exportfirma – existiert nicht. Sein Job als seriöser Autoverkäufer – alles nur erlogen. Doch mit dieser falschen Identität ist es dem Mann im vergangenen Jahr gelungen, sich rund 600.000 Euro zu ergaunern. Jetzt sucht die Polizei nach dem Mann.

Der Unbekannte, der zwischen 60 und 65 Jahre alt sein dürfte, hat jede Menge Online-Verkaufsinserate für Autos geschaltet. Doch die Fahrzeuge gehörten ihm überhaupt nicht. Die Käufer bezahlten, haben aber nie ein Auto gesehen.

Im Frühjahr 2020 meldete der Verdächtige, vermutlich mit einem gefälschten ungarischen Ausweis, in Ingolstadt einen Wohnsitz an und gründete eine Exportfirma.

Mittels eines gefälschten Internet-Auftrittes bot er nur wenig später bis September 2020 laut Polizei zahlreiche Autos zum Verkauf an, die sich tatsächlich aber nicht in seinem Besitz befanden. Um Seriosität vorzutäuschen, übersandte der Mann augenscheinlich echte Fahrzeugpapiere, die sich jedoch als Totalfälschungen herausstellten. 19 Geschädigte aus verschiedenen europäischen Ländern und den USA fielen auf die Masche des Betrügers herein und überwiesen insgesamt mehr als 600.000 Euro auf Konten des Tatverdächtigen, die er zuvor bei drei verschiedenen Ingolstädter Banken eröffnet hatte.

Zum jetzigen Zeitpunkt sei weder die Identität des Mannes geklärt noch dessen Aufenthalt bekannt, heißt es vonseiten der Polizei. Jetzt bitten die Beamten der Kripo Ingolstadt um Mithilfe und haben dazu im Internet ein Foto des Verdächtigen veröffentlicht. Die Ermittler wollen wissen: Wer kennt den Mann und kann Angaben zu seiner wahren Identität machen? Wer weiß, wo sich der Gesuchte derzeit aufhält? Wer kann weitere sachdienliche Informationen geben? (nr)

Hinweise nimmt die Kripo Ingolstadt unter der Telefonnummer 0841/9343-0 entgegen. Ein Bild des Gesuchten ist im Internet veröffentlicht unter www.polizei.bayern.de