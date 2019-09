vor 45 Min.

Für viele Landkreisbürger platzt der Urlaub

Eine Boeing 757-300 der Fluggesellschaft Condor des britischen Reisekonzerns Thomas Cook im Landeanflug am Flughafen Frankfurt.

Von der Insolvenz von Thomas Cook sind auch Menschen aus dem Landkreis betroffen. Wie Reisebüros vor Ort die Lage einschätzen.

Der Reisekonzern Thomas Cook ist pleite und hat den Flugbetrieb eingestellt. Für Kunden stellt sich nun die Frage, die Reise antreten oder lieber nicht? Und wann gibt es Geld zurück? Viele Deutsche, die mit dem britischen Reiseunternehmen gebucht haben, sind verunsichert. Wir haben bei Reisebüros im Landkreis nachgefragt:

In Schrobenhausen unterhält Thomas Cook ein eigenes Reisebüro. Dort zeigt man sich aber für konkrete Fragen wenig auskunftsfreudig und verweist auf die Konzernpressestelle in Oberursel (Taunus).

Das TUI Reise Center in Neuburg stellt sich auf einige Probleme ein. Europaweit seien Kunden betroffen. Laufend kämen Updates herein, so eine Mitarbeiterin, welche Reisen nicht mehr stattfänden. Das Problem sei, dass bei Thomas Cook derzeit niemand Auskunft geben könne und auch die Airline Condor betroffen sei. „Wir sind am Bangen, wie es weitergeht.“

Thomas-Cook-Pleite: Urlauber sitzen in Italien und Griechenland fest

Auch für die Reisebüros bedeutet das Cook-Chaos Ausnahmezustand. Der Eindruck verstärkt sich, als viele Reisecenter am Dienstag schlicht keine Stellungnahme abgeben können. Während im Hintergrund schon die nächsten Anrufer durchklingeln und auf neue Informationen hoffen, versichern die Mitarbeiter, pausenlos mit den Kunden im Kontakt zu stehen.

Eine solche Situation hat Inge Spangler, Leiterin des gleichnamigen Reisebüros in Neuburg, noch nicht erlebt. Ein gutes Dutzend Urlauber sitze aktuell in Griechenland und Italien fest. Wie es nun weitergehe? Ungewiss. „Das hängt davon ab, welche Updates wir von Thomas Cook erhalten. Wir stehen in laufendem Kontakt zu unseren Kunden“, erklärt Inge Spangler.

Thomas-Cook-Pleite: Flüge vorerst gestrichen

Eine schnelle Lösung zeichne sich momentan nicht ab. „Uns sind die Hände gebunden, weil die Versicherer noch nicht eintreten.“ Die treten nämlich erst dann auf den Plan, wenn die jeweilige Reisegesellschaft Insolvenz angemeldet hat. Solange das nicht passiert, können Urlauber auf keine Entschädigung hoffen. Schlimmer noch: Sie müssen sich gedulden und sitzen wohl erst einmal fest.

Die Pleite hat natürlich auch Auswirkungen auf Kunden, die in den nächsten Tagen mit Thomas Cook in Urlaub fliegen möchten. „Bis einschließlich 26. September sind alle Flüge gestrichen. Wir können nichts mehr stornieren, weil wir gar keinen Zugriff mehr haben. Wir müssen abwarten, was danach passiert“, sagt Inge Spangler.

Thomas-Cook-Pleite: Dimension ist neu

Relativ glimpflich verlaufen ist das Chaos bisher beim Wittmann-Reisecenter in Neuburg. Leiter Mark Wittmann steht zwar ebenfalls in Kontakt mit Kunden, die sich derzeit im Urlaub befinden. „Die genießen aber noch ihren Urlaub. Bisher wurde niemand aus seinem Hotel geworfen. Wir gehen davon aus, dass sie keine negativen Auswirkungen spüren.“ Anders sieht es bei denjenigen aus, die in den kommenden Tagen verreisen wollen, da vorerst alle Flüge gestrichen sind.

Insolvenzen von Reiseunternehmen und -gesellschaften hat Wittmann in seiner Berufslaufbahn schon viele erlebt – zuletzt die der Fluggesellschaften Air Berlin und Germania. Dass allerdings ein solcher Reiseriese wie Thomas Cook pleite geht, das sei auch für ihn neu. „Wir befinden uns momentan in der Schwebe. Das ist eine schwierige Situation“, gibt er zu. Er tue sein Bestes, um seine Kunden laufend zu informieren. Immerhin, sagt Wittmann, hätten die Urlauber einen Ansprechpartner, da sie im Reisebüro gebucht haben.

Bei Donaumoos Reisen Seitz (Klingsmoos) geht man davon aus, dass es ebenfalls Fälle gebe, allerdings wohl nur wenige. Aktuell sei die Beurteilung der Lage schwierig, es gebe nur ganz wenige Infos seitens des Reiseunternehmens.

Themen folgen