Polizei: Unbekannte brechen in Geschäft in Gaimersheim ein

Beute im vierstelligen Bereich sollen die Unbekannten in Gaimerheim gestohlen haben. Der Sachschaden ist ebenso hoch. Das ist passiert.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Wochenende Zugang zu einem Geschäft in der Unteren Marktstraße in Gaimersheim. Mit Beute im vierstelligen Bereich flüchteten sie anschließend. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Tabak, Süßwaren und Getränke haben die Unbekannten laut Polizei entwendet

Im Zeitraum von Samstag, 30. November, 12.30 Uhr, bis Sonntag, 31. November, 7.30 Uhr, schlugen bislang Unbekannte die Schaufensterscheibe eines Ladens im Zentrum von Gaimersheim ein. Aus dem Geschäft entwendeten sie Tabakwaren und dazugehöriges Zubehör sowie Süßwaren und Getränke. Der entstandene Beuteschaden liegt nach ersten Schätzungen im niedrigen vierstelligen Bereich, teil die Polizei mit. Der Sachschaden an der Tür wird auf rund 1.200 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet um Hinweise zur Tat in Gaimersheim

Die Kripo Ingolstadt sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Personen, die verdächtige Beobachtungen im genannten Zeitraum machen konnten, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0841/9343-0 in Verbindung zu setzen. (nr)