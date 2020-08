07:00 Uhr

Graf Du Moulin Eckart: „Wir wollen nicht umbauen, sondern nur reparieren“

Plus Seit zwölf Jahren sanieren Josef Graf Du Moulin Eckart und seine Frau Erina Schloss Bertoldsheim. Ein Gespräch über eine schlaflose Nacht, immense Heizkosten und sein Verhältnis zu seiner Adoptivmutter Gräfin Eva.

Herr Du Moulin, Sie sanieren seit zwölf Jahren Schloss Bertoldsheim. Wie weit sind die Arbeiten mittlerweile fortgeschritten?

Josef Graf Du Moulin Eckart: Wir haben etwa 80 bis 90 Prozent dessen geschafft, was wir uns zu Beginn der Sanierungsarbeiten vorgenommen hatten.

Dann ist ja ein Ende in Sicht?

Du Moulin Eckart: Absolut. Ich würde sagen, wir brauchen noch eineinhalb Jahre.

Sie haben das Schloss 2008 gekauft. Die ersten Planungen gingen ja davon aus, dass die Sanierung in fünf Jahren abgeschlossen ist...

Du Moulin Eckart: Stimmt. Die Verzögerung hängt aber nicht damit zusammen, dass mehr Arbeit dazugekommen wäre. Im Gegenteil: Wir machen immer noch das, was von Anfang an geplant war – auch wenn die Ausmaße manchmal größer waren als gedacht. Aber man hätte sicherlich die zeitliche Abfolge der Gewerke besser verschränken und vieles gleichzeitig koordinieren können.

Wie kommt man eigentlich dazu, ein Schloss zu kaufen?

Du Moulin Eckart: Ich lebe in Friedberg und hatte seit Anfang der 1990er Jahre ein Privatmuseum für außereuropäische Kunst am Ammersee. Dafür hatte ich die ehemalige Klostermühle von St. Ottilien saniert. Mit der Entwicklung dort waren ich und meine Frau aber nicht zufrieden, außerdem hatte ich einen irren Fahraufwand. Die Idee war deshalb, etwas zu erwerben, wo wir wohnen, ausstellen und drum herum Luft zum Atmen haben. Wir waren bei der Suche völlig ungebunden, haben auch in der Toskana, in der Bretagne oder in Südfrankreich gesucht. Ich hatte zunächst die Vorstellung von einem alten Fabrikgelände. An ein Schloss habe ich in keinster Weise gedacht.

Und wie kamen Sie dann auf Schloss Bertoldsheim?

Du Moulin Eckart: Mein Nachbar in Friedberg hat mich darauf aufmerksam gemacht. Also sind wir hingefahren, haben es uns angesehen, sind danach kurz in die Schlosswirtschaft gegangen und dann vollkommen geplättet wieder heimgefahren. In dieser Nacht konnten wir nicht schlafen. Am nächsten Tag haben wir dann angerufen und zugesagt.

So schnell?

Du Moulin Eckart: Der Zustand des Gebäudes war zwar schlecht, aber uns hat die Größe und vor allem die dominante Lage begeistert. Manche Leute haben ja Angst vor großen Gebäuden, weil sie einen absoluten Nutzungsgedanken für jeden Winkel pflegen. Das habe ich nicht. Ich kann ohne Weiteres einen Gebäudeteil stilllegen, wenn mir der restliche Teil frommt. Es war nicht der Schlossgedanke, sondern die große Kubatur, die mir zusprach.

Wie groß ist das Schloss denn?

Du Moulin Eckart: Knappe 5000 Quadratmeter, wobei Verbindungsräume und Gänge einen gewaltigen Anteil an der Nutzfläche einnehmen.

Stimmt es, dass das Schloss 365 Fenster hat?

Du Moulin Eckart: Bertoldsheim wurde als sogenanntes Jahreszeiten-Schloss erbaut. 365 Fenster, 52 Zimmer, zwölf Kamine... Die Zahlen stimmen jedoch nicht exakt, sondern sind nur angenähert.

Schloss Bertoldsheim, Gemeinde Rennertshofen Bild: Michael Geyer

Wie viel Prozent des Schlosses werden Sie tatsächlich nutzen?

Du Moulin Eckart: Das, was jeder normale Mensch als Wohnung hat: Schlafzimmer, Wohnzimmer, Büro, Küche, Bad.

Also 150 Quadratmeter?

Du Moulin Eckart: Ein bisschen mehr (lächelt). Allein die Küche hat schon 60 Quadratmeter, sie kommt einem aber nicht so groß vor.

Es schmerzt Sie nicht, dass weite Teile des Schlosses nicht bewohnt sein werden?

Du Moulin Eckart: Nein. Wichtig ist nur, dass die Räume temperiert sind. Seit drei Jahren läuft die Heizung, die vor allem das Mauerwerk trocken halten soll. 8,4 Kilometer lang sind die Heizungsrohre, die vom Keller über das Erdgeschoss und den ersten Stock bis ins Dachgeschoss verlaufen. Die Heizung muss man durchlaufen lassen – Sommer wie Winter, Tag und Nacht. Da laufen heftige Kosten pro Jahr auf. Aber es tut dem Gebäude wahnsinnig gut.

5000 Quadratmeter heizen – das ist kein Pappenstiel.

Du Moulin Eckart: Die Heizkosten machen einen Großteil des Unterhalts aus. Das sind jedes Jahr circa 40.000 Euro. Da gibt es nicht viel Spielraum, weiter zu sparen. In den privaten Räumen haben wir eine zweite Heizungsschleife einbauen lassen, die man unabhängig vom Rest des Gebäudes hochdrehen kann. Aber da klimpert halt sofort das Geld. Diese Unzulänglichkeiten waren uns jedoch bewusst, da haben wir keine Probleme damit. Im Zweifelsfall ziehen wir einen zweiten Pullover an.

Bevor Sie das Schloss bewohnen können, müssen Sie es allerdings sanieren. Wo fängt man da an?

Du Moulin Eckart: Die ersten drei Jahre haben wir nur Reparaturen gemacht, die wirklich dringend waren, um weitere Schäden zu stoppen. Es war wirklich fünf vor zwölf bei dem Schloss. Das Gebäude hatte die typischen Schäden, die alle alten Gemäuer haben: Das Dach war undicht, die Balken waren morsch, das Mauerwerk war feucht. Erst 2011 konnten wir mit den eigentlichen Baumaßnahmen beginnen. Dabei haben wir mit dem Denkmalamt sehr gut zusammengearbeitet, weil wir das Schloss nicht für unsere Zwecke umbauen, sondern nur reparieren wollten und uns dabei an historische Vorgehensweisen und alte Materialien gehalten haben.

Dabei haben Sie vieles auch selbst gemacht.

Du Moulin Eckart: Ich bin von Anfang an so gut wie jeden Tag nach Bertoldsheim gefahren. Bislang habe ich annähernd 20.000 Arbeitsstunden eingebracht – unter anderem für die 20.000 Meter Elektrokabel und die über 8000 Meter Heizstränge, die verlegt werden mussten. Die Zahlen weiß ich so genau, weil ich die Schlitze geklopft habe.

Gab es irgendwann auch mal einen Punkt, wo Ihnen das Projekt zu viel wurde?

Du Moulin Eckart: Eigentlich nicht. Wenn, dann ging es eher um administrative Dinge, die aber zum Glück meine Frau erledigte. Aber an den Punkt, wo wir sagten: Wir schmeißen es hin, kamen wir nie. Das habe ich noch nie gemacht, dass ich irgendetwas nicht zu Ende gebracht hätte.

Wie bezahlt man das alles?

Du Moulin Eckart: Wir sind nicht blauäugig an die Sache herangegangen. Wir waren uns von vorneherein über die Ausgaben im Klaren und haben eine Rechnung aufgestellt. Der Kaufpreis und die Sanierungskosten sind das eine, aber man darf den Unterhalt nicht vergessen. Sie können nämlich nicht damit rechnen, dass man mit Hochzeiten und Veranstaltungen ein Schloss unterhalten kann.

Und wie wollen Sie es unterhalten?

Du Moulin Eckart: Indem wir den Aufwand herunterfahren, so weit es geht. Man kann da ganz bescheiden leben, wir sind da nicht auf Luxus ausgerichtet. Und indem man sehr viel selbst arbeitet. Denn die Pflege- und Unterhaltsmaßnahmen beginnen in dem Moment, wo man mit der Sanierung fertig ist.

Schloss Bertoldsheim stand seit dem Tod von Leon Graf Du Moulin Eckart im Jahr 1991 zum Verkauf. Seitdem hat es viele Interessenten gegeben, aber insbesondere seine Gattin Eva Gräfin von Du Moulin Eckart war den Käufer betreffend wählerisch. Wie konnten Sie sie überzeugen?

Du Moulin Eckart: Die Familie Du Moulin war sich einig, dass sie den „Sargnagel“ Schloss loswerden wollte. Aber es sollte ein „würdiger“ Nachfolger werden. Das war vor allem der Gräfin ganz wichtig. Als wir uns das Schloss zum ersten Mal ansehen wollten, habe ich sie in München abgeholt. Schon auf der Fahrt nach Bertoldsheim haben wir gemerkt, dass wir auf einer Wellenlänge sind.

Zwischen Ihnen hat sich mit der Zeit dann so etwas wie eine Mutter-Sohn-Beziehung entwickelt...

Du Moulin Eckart: Als sie die Fortschritte gesehen hat, wurde der einstige Sargnagel zur Freude des Alters. Wir haben uns zweimal pro Woche gesehen und täglich telefoniert, weil sie wissen wollte, was passiert. Und wehe, ich habe gehustet oder mich nicht pünktlich um sechs gemeldet! Dann hat sie die Wirtin angerufen, sie soll die Feuerwehr schicken, weil ich sicher in den Graben gefallen oder vom Gerüst gestützt bin. Die mütterliche Sorge war da.

Und die ging so weit, dass Sie von ihr adoptiert wurden.

Du Moulin Eckart: Neben der persönlichen Verbundenheit war ihr auch die Namenserhaltung auf dem Gebäude wichtig, damit es ein Du Moulin’sches Schloss bleibt. Das führte zum Vorschlag der Adoption, wobei ich auf das Erbe verzichtet habe. Seit 2015 heiße ich deshalb nicht mehr Josef Späth, sondern Josef Graf Du Moulin Eckart auf Bertoldsheim. Wir haben uns viel über Kunst und Musik ausgetauscht und uns bis zuletzt bestens verstanden. Sie ist am 8. April dieses Jahres im Alter von 94 Jahren gestorben.

Zwölf Jahre Arbeit haben Sie mittlerweile in das Schloss gesteckt. Freuen Sie sich auf das absehbare Ende?

Du Moulin Eckart: Ja natürlich! Endlich mal ein Bild aufzuhängen oder die Möbel an den richtigen Platz zu stellen – das ist eine große Freude.

Würden Sie es wieder machen?

Du Moulin Eckart: Jetzt, mit 74, würde ich sicherlich kein Schloss mehr kaufen und sanieren. Das wäre einfach unverantwortlich. Denn es steckt schon eine Menge Arbeit darin. Aber das war es absolut wert. Die Freude, die so ein Gebäude zurückgibt, ist unbandig.

Zur Person: Josef Graf Du Moulin Eckart, geb. Späth, hat Kunstgeschichte, Kunst und Kunsterziehung für Lehramt am Gymnasium studiert. Er hat bis zu seiner Pensionierung im Lehramt gearbeitet und hatte an der Fachhochschule in Augsburg einen Lehrauftrag für Architektur. Bereits mit 17 Jahren hat er begonnen, außereuropäische Kunstgegenstände zu sammeln, die er zuletzt in einem Privatmuseum am Ammersee ausgestellt hat. Er ist 74 Jahre alt und verheiratet mit Dr. Erina Gräfin Du Moulin Eckart.

