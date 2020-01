Hat ein 25-Jähriger im Wahn seine Oma umgebracht?

Plus Ein 25-Jähriger war auf seine Oma losgegangen. Nach sechs Wochen starb die Frau an den Spätfolgen. Jetzt steht der Enkel vor Gericht.

Mit einem Messer und Steinen war ein 25-jähriger Ingolstädter Anfang Februar 2019 frühmorgens auf seine Großmutter losgegangen. Er stach auf sie ein und schlug mit den Deko-Steinen gegen ihren Kopf. Die Frau wurde schwer verletzt. Etwa sechs Wochen später starb sie an den Spätfolgen. Jetzt muss sich der Mann wegen Mordes vor dem Ingolstädter Landgericht verantworten.

Beschuldigter muss wegen Schizophrenie wohl in die Psychatrie

Allerdings wird der Beschuldigte wohl nicht ins Gefängnis müssen, denn er soll im Wahn gehandelt haben. Eine Gutachterin hat dem Mann eine paranoide Schizophrenie bescheinigt. Deshalb muss er mit einer Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik rechnen. Bereits direkt nach der Tat am 26. Februar war er in eine Fachklinik gekommen, wo er bis heute behandelt wird. Dem 25-Jährigen war sein Leben in den Jahren zuvor immer mehr aus den Fugen geraten. Maßgeblichen Anteil dran hatte seine Drogenkarriere. Er konsumierte regelmäßig Haschisch, Marihuana, Kräutermischungen, Ecstasy und Speed – und das nicht ohne Folgen.

Der Angeklagte hatte schon zwei Drogentherapien abgebrochen

Immer wieder sei er ausgerastet, hat seine Eltern angegriffen. Zwei Drogentherapien hat der Mann abgebrochen, auch psychiatrische Behandlungen in Kliniken, in denen eine Schizophrenie diagnostiziert worden ist, brachten keine Besserung. Ihr Bruder sei eine „tickende Zeitbombe“ gewesen, beschrieb die Schwester die Situation vor Gericht. Und so war sie auch nicht überrascht vom Anruf ihrer Mutter, die ihr an jenem Februarmorgen berichtete, dass etwas Schlimmes passiert sei. Benebelt von Drogen sei der 25-Jährige frühmorgens aufgewacht. Er war aggressiv, aufbrausend, hysterisch. In diesem Zustand ging er zu seinen Eltern, warf ihnen vor, ihn über Jahre hinweg immer wieder vergewaltigt zu haben. Dann rief er seine geliebte Oma im Nachbarort an. Sie fuhr zu ihm.

Als sie ankam, war der Vater bereits in der Arbeit und die Mutter zu einer Freundin geflüchtet. Der Mann griff daraufhin die Oma an, als sie gerade in den Keller gegangen war. „Ich dachte, dass sie in der ganzen Sache mit drinsteckt“, begründete er den Angriff. „Ich wollte ihr wehtun, sie aber nicht umbringen.“ Die Tat bereut er heute zutiefst: „Ich vermisse die Oma sehr.“

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.