vor 23 Min.

Hochzeit: „Nein, der ist es nicht!“ Oder doch?

Wie aus einem Zweifel noch am selben Abend Zuneigung wurde und eine Ehe, die seit 50 Jahren hält. Die Geschichte von Christa und Dieter Wilsch aus Neuburg.

Von Xaver Habermeier

„Als ich Dieter zum ersten Mal in die Augen geschaut habe, dachte ich: Nein, der ist es nicht. Aber noch am gleichen Abend haben wir uns ineinander verliebt“, erinnert sich Christa Wilsch (69 Jahre). Der ersten Begegnung bei einer Geburtstagsfeier einer Freundin folgte bereits elf Monate später die Hochzeit und inzwischen sind die beiden 50 Jahre verheiratet. „Sehr glücklich“, antworten beide fast synchron. So hat das Jubiläumspaar am heutigen Donnerstag allen Grund zum Feiern.

Dieter Wilsch (74) stammt aus Oberschlesien. Nach der Vertreibung 1945 landete er in einem Zwischenlager in Österreich und schließlich in Bad Mergentheim (Baden Württemberg). Der gelernte Werkzeugmacher verpflichtete sich bei der Bundeswehr. Nach der Grundausbildung in Leipheim und einem Jahr als Munitionsfachmann im italienischen Sardinien kam er 1963 nach Neuburg. Und hier in der Ottheinrichstadt hat er seine künftige Ehefrau kennengelernt. Während es bei Christa Liebe auf den zweiten Blick war, hat es bei Dieter Wilsch sofort gefunkt. „Wir hatten beide mit der Vertreibung aus der Heimat so das gleiche Schicksal“, so der Jubilar.

Christa Wilsch wohnte als sogenannter Flüchtling in Bruck

Christa Wilsch wohnte als sogenannter Flüchtling in einer Wohnung in Bruck. Als besonders erfreuliche Nachricht in ihrem Leben hebt sie heraus, dass der im Krieg für tot erklärte Vater noch am Leben war. Er hatte seine Erkennungsmarke verloren. „Das Erlebnis schweißte unsere Familie besonders zusammen“, erinnert sich die Seniorin. Sie zogen nach Herrenwörth und nach dem ersten Abend mit dem jungen Stabsunteroffizier Wilsch waren die beiden unzertrennlich. Schon bald wurde Hochzeit im damaligen Gasthof „Grüner Baum“ gefeiert.

Der junge Mann arbeitete in Donauwörth bei der Firma MBB und nach der Hochzeit wechselte er zu Eternit nach Neuburg. „Wegen der Fahrerei“, erklärt er. Die weitere berufliche Karriere führte ihn als technischen Betriebsleiter zu Faurecia. Christa Wilsch hatte eine Stelle bei Grundig. Nachdem die Tochter auf die Welt gekommen war, blieb sie zunächst zuhause. Doch einige Jahre danach ging sie wieder arbeiten – zunächst bei Goldix, später absolvierte sie sogar bei der IHK eine Ausbildung zur Bürokauffrau.

Christa und Dieter Wilsch sporteln gerne

Zu den Gemeinsamkeiten des Jubiläumspaares: „Wir haben schon immer gerne getanzt, besuchen fast alle Bälle in Neuburg und sporteln gerne.“ Dazu gehört für das Paar Joggen, Fahrradfahren und lange Spaziergänge. Außerdem ist da noch das Engagement beim VdK, wo Christa Wilsch derzeit als stellvertretende Kreisvorsitzende und Frauenvertreterin im Bezirk Oberbayern amtiert. Dieter Wilsch war beim VdK jahrelang als Kreisrevisor tätig. Bei der CSU wirkte er jahrzehntelang im Vorstand mit und dem Amt als Schöffe, also ehrenamtlicher Richter, ging er mit Leidenschaft in Neuburg und München nach. Noch immer ist der technisch versierte Senior in einem großen Wohnblock im Ostend als Hausverwalter aktiv. Daneben verreist das Paar leidenschaftlich gerne und Christa Wilsch schmunzelt: „Uns wird auch als Rentner nicht langweilig“.

Was beide täglich gerne gemeinsam machen, das ist das Lesen der Neuburger Rundschau. Das Jubiläumspaar liest nicht nur darin, sondern bespricht die Themen gemeinsam. Diesmal wird es sicherlich die Geschichte über ihre Goldene Hochzeit sein.

Themen Folgen