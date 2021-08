Holzkirchen

Leichenfund schockt das kleine Holzkirchen: "Ein scheußliches Verbrechen"

In diesem Loch, in einem Gehölz bei Holzkirchen, wurde die Leiche einer 34-jährigen Frau vergraben und Donnerstagabend gefunden. Anwohner sind angesichts des Fundortes des mutmaßlichen Mordopfers entsetzt.

Plus In einem Gehölz nahe Holzkirchen finden Ermittler eine Frauenleiche – und der kleine Ortsteil von Ehekirchen ist Teil eines aufsehenerregenden Verbrechens. Was bislang bekannt ist.

Von Andreas Schopf und Winfried Rein

72 Einwohner zählt das kleine Örtchen Holzkirchen. Ein Bio-Hof ist dort ansässig, genauso wie ein Anbieter für Landtechnik sowie die Kirche St. Laurentius. Man tritt den Bürgern des Ortsteils von Ehekirchen nicht zu nahe, wenn man sagt: Es handelt sich um ein sehr beschauliches Stückchen Land im Dreieck zwischen Neuburg, Ehekirchen und Rain. Umso bemerkenswerter ist das, was dem Dorf derzeit passiert. Am Donnerstag fanden Ermittler in einem nahe gelegenen Gehölz eine verscharrte Frauenleiche. Und plötzlich ist Holzkirchen Teil eines aufsehenerregenden Verbrechens, das bundesweit Schlagzeilen macht und politische Diskussionen über gescheiterte Integration auslöst.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

