vor 57 Min.

Hundert Jahre Bienenzucht beim „Klopferle“

Maria Mayer wurde beim Rennertshofener Imkerverein für ihr Lebenswerk geehrt. 1918 hatte Johann Mayer aus einem ganz besonderen Grund mit der Bienenzucht begonnen

Es ist etwas ganz Besonderes, wenn in einer Familie die Imkerei 100 Jahre lang betrieben wird. Anno 1918, nach Ende des I. Weltkrieges, begann in Rennertshofen mit dem Kauf eines Bienenschwarms die Bienenzucht und hat noch heute eine gute Tradition. Das wurde unlängst bei einem Besuch bei den Mayers, Hausnamen Klopferle, deutlich. Maria Mayer, die derzeit älteste aktive Imkerin im Rennertshofener Verein, erzählte die Geschichte. Sie wurde bei der Mitgliederversammlung in Anwesenheit des Bürgermeisters Georg Hirschbeck geehrt und bekam dazu ein hübsches Geschenk überreicht.

Und das ist ihre Geschichte: Im Jahr 1918 empfahl der Spieß einer Ausbildungseinheit in Ingolstadt dem damaligen Rekruten Josef Mayer, der massiv an Rheuma litt, er solle sich Bienen anschaffen. So könne der 18-Jährige das Leiden lindern, lautete die Empfehlung. Der Wagnergeselle aus Rennertshofen beherzigte den Rat, baute alsbald im elterlichen Garten ein stattliches Bienenhaus und wurde Imker. Damals war die fast schwarze und stechlustige Landbiene verbreitet, mit der Josef Mayer eine erste, erfolgreiche Imkertradition begründete. Den ersten Bienenschwarm, für den Josef 13 Reichsmark zahlte, trug er auf der Holzkraxe von Riedensheim heim und baute sich dazu auf Empfehlung die Wagner-Trogbeute als sehr variabel einsetzbaren Bienenkasten. Sohn Josef jun. übernahm in den 70er Jahren, zunächst widerwillig, später sehr erfolgreich die Bienenzucht, kaufte sich bald eine teure Carnia-Troisek-Königin und züchtete gleich 25 Ableger nach. Die Nachzucht hatte sich gut bewährt und ist, bis auf gelegentliche Zukäufe, noch heute die Bienenrasse, die die Vereinsmitglieder gemeinsam am Flugloch im Bienengarten beobachten konnten.

Maria Mayer erinnerte sich gut an einen ihrer ersten Bienenstiche. Das war, als sie im Garten Wäsche aufhängte und sich eine der schwarzen Bienen näherte. Die Insekten wollen bei ihren ersten Ausflügen im Frühjahr die Blase leeren und das sollte nicht auf den frisch gewaschenen Windeln sein. Beim Abstreifen stach sie eine über der Nase und beide Augen schwollen rasch zu. So suchte sie den Doktor auf, der ihr eine Spritze und eine Calcium-Tablette gab, worauf nach kurzer Zeit die Schwellung nachließ. Generell spürt die heute 82-Jährige Bienenstiche nicht mehr so schmerzhaft wie als junge Frau. Wenn sie heute einmal eine sticht, nimmt sie die von ihrer Tochter besorgten Globuli. Das homöopathische Mittel aus dem Gift der Bienen wirke recht gut, versichert sie.

Josef und Maria Mayer betreuten zu ihren besten Zeiten über 50 Bienenvölker und hatten, wenn es im Sommer noch Waldhonig gab, auch mal 50 Zentner in den Eimern. Dann arbeiteten auch die Kinder kräftig mit, und wussten noch heute lebendige Geschichten zu erzählen. Schwiegertochter Andrea hat übrigens im rückwärtigen Garten längst ihr eigenes Bienenvolk und Enkel Marco ist bereits Mitglied im Verein. Das schöne Bienenhaus im Garten, das einst durch einen vom Sturm abgeworfenen Ast schweren Schaden nahm, konnte dank Imkerversicherung repariert werden.

Maria Mayer trat nach dem Tod ihres Mannes im Jahr 2004 selbst dem Imkerverein bei, reduzierte aber schrittweise die Außenstände und betreut ihre sechs bis acht Völker im Garten vor der alten Schreinerwerkstatt. Gewundert und geärgert hatte sich die erfahrene Imkerin, als ihr im Herbst 2014 in kurzer Zeit zwölf Völker eingingen. Die Bienen lagen tot vor der Beute oder im Bienenkasten. Sie vermutet, weil sie sich an keinerlei Versäumnisse erinnert und sie die Varroabehandlung korrekt durchgeführt hatte, dass es sich um eine Vergiftung durch sogenannte Neonicotinoiden, Pflanzenschutzmittel, gehandelt haben könnte. Leider hatte sie versäumt, ein paar tote Bienen für eine Laboruntersuchung zu sichern.

Zum Glück passiert dies nicht öfter. Mit ihrer Schwiegertochter Andrea stellt sie sich gerne zu ihren Bienen, wo derzeit viele Krokusse, Schneeglöckchen und Winterlinge blühen, wo Haselnuss-Blütenpollen stauben, bald Weidenkätzchen aufbrechen und dies die erste wichtige Bienennahrung darstellt. Solche Gärten freuen den Vorsitzenden des Rennertshofener Imkervereins, Ulrich M. Sorg. Er wünschte sich mehr davon, sagte der in der Mitgliederversammlung, und unterstrich die Bedeutung von blühenden Gärten für Honigbienen und viele andere Insekten. Beete mit Rindenmulch oder Kiesflächen seien steril.

Maria Mayer macht derweil einen fitten, zufriedenen und dankbaren Eindruck. Die älteste aktive Imkerin des Vereins freut sich des Lebens mit ihren Kindern und Enkeln im Garten. Die Arbeit mit den Bienen, sagte sie im Rahmen der Ehrung, sei ihr sehr wichtig. Gerne würde sie noch einige Jahre weitermachen. Und Rheuma? Ist in der Familie Mayer nie mehr ein Thema gewesen. (ums)