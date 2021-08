Ingolstadt

vor 34 Min.

Im Oldtimer zum Empfang: OB Christian Scharpf feiert seinen 50. Geburtstag

Jubilar Christian Scharpf kam in einem Oldtimer samt seiner Familie zum Empfang, den die Stadt Ingolstadt anlässlich seines 50. Geburtstags für ihn ausgerichtet hat.

Plus Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Scharpf feierte am Donnerstag seinen 50. Geburtstag. Zum Empfang im Klenzepark war auch sein ehemaliger Chef gekommen. Was Christian Ude dem Jubilar wünschte.

Von Luzia Grasser

Böllerschüsse donnerten am Donnerstagnachmittag über den Rathausplatz. Lautstark gratulierten die Schützen jenem Mann zum Geburtstag, der im Rathaus seit einem guten Jahr der Chef ist: Oberbürgermeister Christian Scharpf ist am Donnerstag 50 Jahre alt geworden. Deshalb hat die Stadt ihm zu Ehren einen Empfang im Reduit Tilly im Klenzepark ausgerichtet. Knapp 60 Verwandte, Freunde, Mitarbeiter und Weggefährten waren gekommen, um zu gratulieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen