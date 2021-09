Ingolstadt

Ingolstadt muss bald schon Schulden machen

Plus Die Gewerbesteuer in Ingolstadt wird weniger, gleichzeitig will die Stadt in den kommenden Jahren eine halbe Milliarde Euro in den Bau von Kitas und Schulden investieren. Ohne Schulden ist das nicht zu stemmen.

Von Luzia Grasser

Jahrelang konnte die Stadt Ingolstadt viele Millionen Euro auf die hohe Kante legen, war seit 2019 gar schuldenfrei. Doch diese Zeiten sind vorbei. Nicht nur, weil die Gewerbesteuer massiv eingebrochen ist. Während die Stadt davon einst rund eine Viertelmillion an Einnahmen verbuchen konnte, waren es im vergangenen Jahr nur noch 40,8 Millionen Euro.

