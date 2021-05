Ingolstadt

06.05.2021

Neuer Chef Stefan Trauf über die Frage: Was bewegt Audi Tradition im Lockdown?

Plus Stefan Trauf ist seit dem 1. Januar als Nachfolger von Thomas Frank der neue Chefhüter der Geschichte von Audi in Ingolstadt. Er erklärt, was hinter den Kulissen des Audi Museum Mobile gerade vor sich geht.

Von Manfred Dittenhofer

Das Audi Museum Mobile geschlossen, die Oldtimer-Veranstaltungen bereits abgesagt oder in der Corona-Schwebe – bei Audi Tradition könnte man sich die Haare raufen wegen der vielen Ausfälle. Zeit hierfür hat man dort allerdings nicht, denn die Traditionsabteilung hat viel mehr Aufgaben, als Oldtimer zu Veranstaltungen zu schicken und das Museum am Laufen zu halten. Stefan Trauf ist seit 1. Januar als Nachfolger von Thomas Frank der neue Chefhüter der Geschichte von Audi.

