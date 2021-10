Ingolstadt

Polizei fahndet nach Brandstifter: Wer erkennt den Mann?

Ein Unbekannter hat in einer Tankstelle in Ingolstadt ein Feuer gelegt.

Nach einer versuchten schweren Brandstiftung am 20. September an einer Tankstelle in der Münchener Straße in Ingolstadt fahndet die Kriminalpolizei weiterhin nach dem Täter. Mittlerweile wurden Lichtbilder aus einer Überwachungskamera gesichert, die einen Tatverdächtigen zeigen. Wer den Mann auf den Aufnahmen kennt, soll sich bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 0841/9343-0 wenden. Wie berichtet, hatte der Unbekannte versucht, Feuer an einer Zapfsäule zu legen. Den dabei verwendeten Kraftstoff hatte er - wie die bisherigen Ermittlungen ergaben - kurz zuvor an einer anderen Tankstelle gekauft. In diesem Zusammenhang bittet die Kriminalpolizei um erhöhte Aufmerksamkeit. Insbesondere bei auffälligen Tankvorgängen in Kanistern während der Nachtzeit wird darum gebeten, die Polizei zu informieren. (nr)

