27.09.2019

Jugendkapelle erzählt ein Musik-Märchen

Die Jugendkapelle Rennertshofen übernimmt den Hauptanteil im musikalischen Part bei „Abenteuer Musik“ am Sonntagnachmittag.

Die Marktmusikkapelle Rennertshofen lädt ein zu einem interaktiven Musikerlebnis

Von Michael Geyer

Der bunte Reigen von verschiedenen Veranstaltungen zum Jubiläumsjahr der Marktkapelle anlässlich ihres 40. Geburtstags erfährt am kommenden Sonntag, 29. September, einen ganz besonderen Beitrag: Unter dem Namen „Mini-Music mit der Marktkapelle Rennertshofen“ geht ab 9.30 Uhr in der Turnhalle der Schule Rennertshofen ein Aktionsprogramm über die Bühne, das zuerst nur für Kinder von sechs bis acht Jahren gedacht ist, sich später aber an alle wendet, die das Träumen nicht verlernt haben. Dabei verbinden sich Texte und Musik zum „Abenteuer Musik“.

Diesen Titel wählte die junge Autorin Lisa Höflich aus Ingolstadt für ihre Geschichte. Die Germanistik-Studentin ist aktive Musikerin und spielt Flöte bei verschiedenen Orchestern. Dieses Instrument kommt neben anderen auch in ihrer Abenteuergeschichte vor, bei der die beiden Hauptpersonen Leon und Luisa mithilfe von „Zauberinstrumenten“ in andere Welten und Zeiten versetzt werden und dort allerlei Abenteuer bestehen. Hinterlegt ist die Geschichte mit Musik von Klaus Gottschall, Dirigent der Marktkapelle Rennertshofen.

Die Musik unterstützt und untermalt das Geschehen in der Geschichte. Deswegen ist es für die Jugendkapelle eine besondere Herausforderung, passend zum Text zu spielen. Geleitet wird die Aufführung von Jugenddirigentin Magdalena Pfister, die mit allen Sinnen dabei sein muss, um Musik, Orchester und Text im Einklang zu halten. In der Aufführung kommen auch die „Zaubertrommeln“ zum Einsatz, die von den Mädchen und Jungen im Workshop gebastelt werden und ihren ersten Gebrauchstest bestehen müssen.

Um 14 Uhr startet dann die Uraufführung von „Abenteuer Musik“ als interaktives Erlebnis für alle Beteiligten. Nach dem Ausflug in die Welten des Orients und Okzidents kehren alle Musiker und ihre Zuhörer in die reale Welt zurück, um das Abenteuer Musik bei Kaffee und Kuchen und weiteren Musikstücken zu beschließen. An dem abwechslungsreichen Rahmenprogramm beteiligen sich auch die Jüngsten der Marktkapelle, die Flötenkinder, sowie die Mitglieder der „Spätlese“, das sind die erwachsenen Musikschüler der Marktkapelle.

Themen folgen