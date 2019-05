vor 31 Min.

Juliane Wenger ist Spargelkönigin

Nach der Doppel-Amtszeit von Lena Hainzlmair wird eine 24-Jährige aus Ried bei Schrobenhausen die 44. Regentin. Eigentlich arbeitet sie als Kinderpflegerin.

Von Doris Bednarz

Juliane Wenger aus Ried bei Schrobenhausen ist die neue und 44. Spargelkönigin des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen. Die 24-Jährige löste am Sonntag im Volksfestzelt Lena I. (Hainzlmair) ab, die als einzige seit Beginn der Krönungsgeschichte ihre Amtszeit um ein Jahr verlängern durfte. Die Amtseinführung im Lanzl-Festzelt war gut besucht, als die neue Vorsitzende des Spargelerzeugerverbandes und -ringes Südbayern, Claudia Westner, den Abend eröffnete.

Den dreistündigen Krönungsabend moderierte der Ehrenvorsitzende Josef Plöckl, der im Anschluss die rund 40 Gastköniginnen auf die Bühne bat, die sich von der scheidenden Königin Lena I. verabschiedeten. Nach der Übergabe der Geschenke marschierte Lena I. mit ihren charmanten Kolleginnen von der Bühne durch das Festzelt.

Die vorherige Spargelkönigin, Lena I., hatte kurz zuvor ihren letzten Auftritt

Ihren letzten offiziellen Auftritt absolvierte Lena I. beim ersten Spargelfest in der Schrobenhausener Innenstadt am Samstag. Ihre Abschiedsrede begann mit interessanten Eckdaten und endete mit ein paar Tränchen. „Über 150 Auftritte, 12189 gereiste Kilometer, zehn neue Dirndl und viele Blasen an den Füßen“, resümierte Lena I. Sie traf Horst Seehofer, Ilse Aigner und Markus Söder, fand alle Auftritte sehr interessant und war sich sicher, dass der beste Spargel aus Schrobenhausen kommt. „Mein Freund Dominik, den ich während meiner Amtszeit kennenlernte, konnte mir mittlerweile sogar die Haare machen und sein Zwillingsbruder Fabian sprang im Notfall als Ersatz ein“, erinnerte sich Lena Hainzlmair. Ihre Familie war immer für sie da und ihr Arbeitgeber sehr verständnisvoll.

Nach dem musikalischen Auftakt der Holledauer Musikanten sorgten die 3 Scheinheiligen für beste Stimmung. Die Theaterfreaks Peutenhausen spielten als Pfarrer, Wirt, Bürgermeister, Bauer und Spargelerzeugerverbands-Vorsitzende Westner „Stammtisch-Szenen“ zu aktuellen Themen.

Die neue Spargelkönigin Juliane Wenger arbeitet eigentlich als Kinderpflegerin

Die Spannung stieg, als rund 25 Festdamen des Stöpselclubs Peutenhausen ins Festzelt einmarschierten, in ihrer Mitte bereits, aber immer noch inkognito, die neue Spargelkönigin. Als dann per Auswahlverfahren alle Damen, die nichts mit Spargel zu tun haben oder die falsche Haarfarbe, die Bühne verließen, lüftete sich das Geheimnis. Nach dem tosenden Applaus des Publikums stellte sich Juliane Wenger aus Ried kurz vor. Sie wird für ein Jahr als Botschafterin und Werbeträgerin des Schrobenhausener Spargels antreten. Natürlich muss sich eine Spargelkönigin mit den edlen Stangen auskennen. Das Wissen hat sie sich auf dem Betrieb ihrer Eltern erworben, die in der dritten Generation Spargel anbauen. Ihr Großvater pflanzte 1956 den ersten Spargel an. Juliane Wenger ist seit vielen Jahren auf dem Spargelfeld dabei: ob beim Pflanzen, Folienverlegen, Spargelstechen, Sortieren oder Verkaufen. Juliane ist gut gerüstet für die zahlreichen Präsentationen des Spargelerzeugerverbandes. Zu ihren Aufgaben zählen Werbeauftritte bei der Spargelwocheneröffnung in München, Aktionen im Spargelanbaugebiet Schrobenhausen und der weiteren Umgebung, Preisverleihungen oder auch Rundfunk- und Fernsehauftritte. Die neue Regentin arbeitet als Kinderpflegerin und mag den Spargel als Salat oder Suppe.

Höhepunkt des Abends war die Krönung. Schrobenhausens Bürgermeister Karlheinz Stephan setzte der neuen Königin das glitzernde Krönchen auf den Kopf, das Anlegen der Schärpe übernahm Vorgängerin Lena I. und Landrat Peter von der Grün überreichte das Zepter. Groß war die Gratulantenschar: Pfaffenhofens Landrat Martin Wolf, Kreisbäuerin Regina Plöckl, Umberto Freiherr von Beck-Peccoz, Stadtpfarrer Georg Bühler und sogar eine Delegation aus der Partnerstadt Perg war extra angereist.

