20.12.2019

Kämmerer geht

Franz Habersetzer verabschiedet

Am 5. Dezember war es soweit. Der langjährige Kämmerer und „Finanzminister“ der Gemeinde Ehekirchen, Franz Habersetzer, wurde im Kreise seiner Kollegen in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet, den er bereits am 1. September 2019 angetreten hatte.

Franz Habersetzer war 32 Jahre Teil der Gemeindeverwaltung im Rathaus Ehekirchen und leitete die Finanzen der Kommune. Seine Ausbildung begann er im Jahre 1976 beim Markt Burgheim, bevor er dann mit Umweg über den Wasserzweckverband Burgheimer Gruppe im Jahr 1987 in Ehekirchen landete. Zahlen waren immer sein Steckenpferd. Der aus Dezenacker stammende jetzige Mösler sah viele Mitarbeiter kommen und gehen und durfte in Ehekirchen drei Bürgermeister erleben: Braun, Schmalbach und Gamisch. Seine Grundsätze, die ihn über die Jahre stets begleiteten waren „Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Geradlinigkeit“, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde Ehekirchen. Für seine Kollegen hatte er immer ein offenes Ohr, scheute aber auch nicht, unbequeme Dinge auszusprechen. Bürgermeister Günter Gamisch machte bei seiner kurzen Ansprache deutlich, dass die Gemeinde Ehekirchen mit „unserem Franz“ einen aufrechten, bescheidenen, treuen, hilfsbereiten und sehr geschätzten Mitarbeiter verliere. Auch das Wissen, mit dem Franz Habersetzer in den Ruhestand geht, ist für die Gemeinde ein herber Verlust. Gamisch dankte ihm für all die Dienste, die er für die Bürger der Gemeinde Ehekirchen geleistet hat, und wünschte ihm für seine Zeit im Ruhestand viel Glück, Zufriedenheit und vor allem Gesundheit. Zum Abschied wünschte sich Habersetzer nur seinen alten Bürostuhl, den er auch vom Bürgermeister überreicht bekam. Die Aufgabe des Kämmerers bei der Gemeinde Ehekirchen hat bereits nahtlos Alois Helfer aus Grimolzhausen übernommen, der vielen als Gauschützenmeister ein Begriff sein dürfte. Die Finanzen der Gemeinde Ehekirchen bleiben also in Zukunft in vertrauensvoller und kompetenter Hand. Helfer war zuvor Kämmerer beim Markt Pöttmes. (nr)

