Karlshuld

vor 1 Min.

1,25 Millionen vom Bund: Mehrzweckhalle in Karlshuld setzt sich durch

Plus Mit 1,25 Millionen bezuschusst der Bund die Sanierung der in die Jahre gekommenen Mehrzweckhalle in Karlshuld. Warum sich das Projekt gegen viele andere durchsetzen konnte.

Von Elena Winterhalter

Eigentlich hatte der Gemeinderat in Karlshuld die Sanierung der Sport- und Mehrzweckhalle bereits in das Jahr 2026 verschoben. Die finanzielle Situation gab eine frühere Maßnahme nicht her. Schon damals hatte sich die Gemeinde für eine Förderung durch den Bund beworben – und eine Absage bekommen. „Für die Gemeinde alleine wäre dieses Großprojekt aktuell nicht zu stemmen“, sagte Bürgermeister Michael Lederer.

Themen folgen