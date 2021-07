Karlshuld

18:30 Uhr

Rita Schmidt beendet Amtszeit bei der CSU Karlshuld als Rekordhalterin

Plus 15 Jahre, so lange wie niemand vor ihr, führte Rita Schmidt den Ortsverband der CSU in Karlshuld. Jetzt gab es den Stabwechsel auf Hans-Peter Dittenhauser. Der nimmt sich in einem Punkt die Junge Union als Vorbild.

Von Andrea Hammerl

Wechsel an der Spitze des CSU-Ortsverbandes Karlshuld: Nach 15 Jahren gab Rita Schmidt den Vorsitz ab, Hans-Peter Dittenhauser wurde von den 20 Stimmberechtigten einstimmig zu ihrem Nachfolger gewählt. Ihrem Stellvertreter Klaus Scherm folgt Markus Oschmann. Dittenhauser betonte, Rita Schmidt könne auf die längste Amtszeit der bisherigen Karlshulder CSU-Ortsvorsitzenden zurückblicken – drei Jahre länger als der bisherige Spitzenreiter Simon Dengler.

