2000. Baby: Caroline ist das Jubiläumsbaby im Klinikum Ingolstadt

Nur wenige Stunden ist sie alt und wurde doch schon groß gefeiert. Die kleine Caroline hat als 2000. Baby in diesem Jahr im Klinikum Ingolstadt das Licht der Welt erblickt.

Kerngesund begrüßte die kleine Caroline mit einer Größe von 52 Zentimetern und einem Gewicht von 3200 Gramm Mama Christina und Papa Michael aus Ingolstadt. „Wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Jahr bereits 2000 Geburten begleiten durften“, sagt Professor Babür Aydeniz, Direktor der Frauenklinik. Seit Anfang des Jahres gelten für die Geburtshilfe des Klinikums gesonderte Besuchsregeln. Väter oder andere Begleitpersonen bekommen bei der Geburt einen Corona-Test im Kreißsaal und sie dürfen danach auch mit Mutter und Kind im Familienzimmer übernachten. Außerdem gelten für die Geburtsstation erweiterte Besuchszeiten.

Das Klinikum Ingolstadt rechnet wieder mit rund 2700 Babys in diesem Jahr

„Wir haben uns ein Konzept überlegt, um einerseits die Sicherheit für Mutter und Kind zu garantieren und andererseits den familiären Kontakt zu ermöglichen“, ergänzt Aydeniz. Das 2000. Baby wurde in diesem Jahr fast zeitgleich mit dem Jubiläumsbaby im vergangenen Jahr geboren. Wie viele bis Jahresende noch hinzukommen, lässt sich bereits jetzt gut einschätzen: „Im vergangenen Jahr hatten wir gut 2700 Geburten in unserer Klinik. An diesen Erfolg werden wir vermutlich auch dieses Jahr anknüpfen können“, schätzt der Chefarzt. Für ihre Eltern ist Caroline das erste Kind. Ihre persönlichen Glückwünsche überbrachte Bereichsschwester Andrea Vielwerth von der Geburtsstation im Namen des Klinikums. (nr)