vor 51 Min.

Landgericht: Kurzweil folgt auf Dworazik

Neue Präsidentin kommt aus München

Elisabeth Kurzweil wird neue Präsidentin des Landgerichts Ingolstadt. Das teilt das bayerische Justizministerium mit. Sie übernimmt die Nachfolge von Sibylle Dworazik, die das Gericht im Juli in Richtung Regensburg verlassen hatte und dort das Landgericht leitet.

Die 62-jährige Kurzweil kommt aus dem Landkreis Augsburg, war zuletzt als Vorsitzende Richterin am Oberlandesgericht in München tätig. Zuvor war sie zunächst Richterin am Landgericht München I, führte anschließend dort eine Kammer für Handelssachen und leitete dann von 2011 bis 2017 das Amtsgericht Wolfratshausen.

Seit über zehn Jahren arbeitet sie zudem als Mediatorin. Als solche vermittelt sie zwischen zwei Parteien und begleitet deren Konflikt, um diesen außergerichtlich beilegen zu können.

Auch der Posten von Kurzweils Stellvertreter ist kürzlich neu besetzt worden. Wie berichtet ist seit Anfang August Konrad Kliegl zurück in Ingolstadt. Er hatte zuvor das Amtsgericht Pfaffenhofen geleitet. (cup)

