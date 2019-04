12:42 Uhr

Laster schiebt Auto hunderte Meter vor sich her

Ungewöhnlicher Unfall auf der Autobahn bei Ingolstadt: Ein Lastwagenfahrer hat unbemerkt ein Auto samt Fahrer auf der A9 vor sich hergeschoben.

Am Donnerstagvormittag hat ein Sattelzug auf der A9 ein Auto mehrere hundert Meter vor sich hergeschoben. Erst dann bemerkte der Fahrer laut Polizei seine neue „Kühlerfigur“ und hielt an.

Das Auto stand quer zum Lastwagen, als es auf der Autobahn mitgeschleift wurde

Der Unfall hat sich bei Ingolstadt-Süd in Fahrtrichtung München ereignet. Ein 53-Jähriger aus Eching, der am Steuer des Sattelkippers saß, wechselte an der Autobahneinfahrt zunächst auf die mittlerer Fahrspur, damit ein anderer Laster einfahren konnte. Als er wieder zurück wechselte, übersah er jedoch den Renault eines 36-jährigen Hausmeisters aus dem Kreis Pfaffenhofen. Die Sattelzugmaschine stieß mit der Stoßstange so unglücklich gegen das linke Heck des Autos, so dass sich dieses um 90 Grad nach links drehte und quer zur Fahrtrichtung stand. So wurde das Auto dann auch vor dem Laster hergeschoben. Erst nach mehreren hundert Metern realisierte der Lastwagenfahrer, was passiert war, und hielt an. Der Autofahrer kam mit dem Schrecken davon und konnte unverletzt aussteigen. Der Gesamtschaden liegt bei gut 10.000 Euro. (nr)

