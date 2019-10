vor 40 Min.

Lionslauf Eichstätt-Neuburg: Es kann losgehen...

Bühne frei für die Teilnehmer des Hauptfeldes, das sich auf 23,5 anspruchsvolle Kilometer begibt. Am Sonntag, 27. Oktober, wird für sie im Gewerbegebiet in Eichstätt der Startschuss zum dann 17. Benefizlauf der Lionsclubs aus Eichstätt und Neuburg fallen.

Für den Städtelauf zwischen Eichstätt und Neuburg ist bei der Vorbereitung alles im Lot. Auch das Wetter scheint mitzuspielen.

Von Manfred Rinke

Michael Heindl hat schon mal einen Blick auf das Wetter geworfen, das die Meteorologen für das letzte Oktoberwochenende voraussagen. Demnach würden die Teilnehmer des diesjährigen Städtelaufes zwischen Eichstätt und Neuburg – anders als vor einem Jahr – zumindest vor Regen verschont bleiben. Vonseiten der Organisatoren ist eine Woche vor dem Startschuss am Sonntag, 27. Oktober, um 10 Uhr in Eichstätt alles im Lot.

Zum nun schon 17. Mal richten die Lionsclubs aus Neuburg und Eichstätt den Benefizlauf aus. Michael Heindl von den hiesigen „Löwen“ ist guten Mutes, dass es heuer mehr Teilnehmer werden als vor einem Jahr. Die bisherigen Anmeldungen würden jedenfalls darauf schließen lassen. Einen konkreteren Aufschluss über die Größe des Teilnehmerfeldes gibt es, wenn die Online-Anmeldung Donnerstag Mitternacht abgeschaltet wird. Danach besteht noch am Samstag und Sonntag die Möglichkeit, sich kurzfristig anzumelden. So lange der Vorrat reicht, kann auch noch das zehn Euro teure Funktions-T-Shirt mitbestellt werden. Bereits angemeldet haben sich übrigens auch in diesem Jahr wieder Mitglieder des Rotary Clubs aus Neuburg. Von der zwölfköpfigen Delegation werden zehn die lange Laufstrecke unter ihre Füße nehmen, zwei werden als Walker unterwegs sein.

Für den Städtelauf stehen den Lionsclubs aus Eichstätt und Neuburg wieder zahlreiche helfende Hände zur Seite

Neben den Mitgliedern der beiden Lionsclubs stehen dem Organisationsteam auch heuer wieder viele ehrenamtlich tätige, hilfreiche Hände zur Seite. Etwa vom BRK oder dem THW Neuburg. Von Beginn der Benefizveranstaltung an stellt sich auch Klaus Benz als Moderator kostenlos in den Dienst der guten Sache. Das gilt auch für Martin Pauleser, der sich erneut um die Zeitnahme kümmern wird.

Seit vielen Jahren wird die Veranstaltung neben der Strecke auch von Musik begleitet. Aufmunternde Klänge wird es am 27. Oktober wieder in Adelschlag zu hören geben, der ersten von drei Verpflegungsstationen auf der Strecke. Die beiden anderen befinden sich in Nassenfels und Unterstall. Und für das von den Teilnehmern aus nah und fern immer wieder hoch gelobte Läuferbuffet nach den Anstrengungen werden auch heuer wieder vor allem viele fleißige Lionsdamen sorgen.

Beim Lionslauf muss nicht die gesamte Strecke von Eichstätt nach Neuburg gelaufen werden

Michael Heindl will auch noch einmal auf die Möglichkeiten für Läufer, Walker oder Nordic Walker hinweisen, dabei zu sein, ohne die lange, anspruchsvolle Distanz von 23,5 Kilometern bewältigen zu müssen. Zum einen bietet sich dafür die neun Kilometer lange Kurzstrecke von Nassenfels nach Neuburg an. Darüber hinaus lässt sich die Distanz bei einem Staffellauf – zum Beispiel für Firmenangehörige oder Schulen – in für jeden Staffelläufer passende Teilstrecken aufteilen. Denn die Wechselpunkte bestimmen die Teilnehmer der Staffel selbst. Für die Teilnehmer des Haupt- und des Teilstreckenlaufes wird, wie gehabt, ein Bustransfer angeboten.

Um den Benefizlauf der Lions auf zukunftsfähige Beine zu stellen, wird auch ein knapp eineinhalb Kilometer langer Kinderlauf angeboten. Den wird um 11 Uhr am Reiterhof neben der Schlösslwiese Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling starten. Dafür hat sich einmal mehr eine 20- bis 25-köpfige Gruppe von Mädchen und Buben des TSV Neuburg angemeldet. Um diese – wobei sich ihnen jederzeit auch Nicht-TSVler anschließen können – kümmert sich wie immer Josef Lang. Er macht mit den Kindern ein leichtes Aufwärmprogramm und joggt in aller Regel vom Treffpunkt in der Parkhalle zum Start auf der anderen Seite der Donau.

