Luca aus Eichstätt wollte aus dem System ausbrechen - dann kam Corona

Plus Der Eichstätter Luca Pizzinini besetzte Häuser in Amsterdam, lebte in Lissabon auf der Straße und überquerte die spanische Grenze zu Fuß. Die Corona-Pandemie hat seinen Ausstieg beendet. Von der Freiheit träumt er noch immer.

Von Laura Freilinger

Kein Geld, keine Bleibe, keine Orientierung: Luca Pizzinini steigt aus einem Bus in Lissabon und setzt sich auf den Bordstein. Der 19-jährige Eichstätter grübelt, wie er hier am besten an Essen kommt. Alles, was er besitzt, sind seine Klamotten und sein Rucksack. Spätestens jetzt wird ihm die Konsequenz seiner Entscheidung, „aus dem System auszubrechen“, bewusst.

Mit 16 Jahren verlässt Luca die Schule, um nach den Sommerferien eine Ausbildung zum Schreiner zu beginnen. Das war vor drei Jahren. In den Ferien trampten seine damalige Freundin und er durch Deutschland. Eine Punkgruppe, die sie kennenlernten, zeigte ihnen, wie es sich minimalistisch lebt.

Dieser Lebensstil hat Luca beeindruckt. Er ließ ihn selbst in den ersten Wochen seiner Ausbildung nicht los. „Während andere aus meinem Jugendwohnheim von ihren Jobs schwärmten, fühlte ich mich eingeengt“, erinnert er sich. Von früh bis spät zu arbeiten und im Dunklen nach Hause zu kommen, das mache ihn unglücklich. Sein Ausbruch aus der Norm beginnt. „Ich vertrage den Gedanken nicht, in einem System mitzuarbeiten, in welchem rücksichtsloser Kapitalismus, Rassismus, Sexismus und Krieg noch immer hingenommen werden“, schildert er seine Motivation.

Luca Pizzinini aus Eichstätt: Die Straße förderte seine Talente

Anstatt von seinem Ausbildungsgehalt lebte er fortan vom Schnorren, für ihn eine freundliche Art des Bettelns. „Ich sprach die Leute unaufdringlich an, versuchte ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und wünschte ihnen einen schönen Tag, egal, ob sie mir Kleingeld schenkten oder nicht.“ Nach wenigen Wochen verkaufte er selbst gebastelten Schmuck. Die Straße förderte seine Talente: Er verdient nun auch Geld mit Kunststücken wie Jonglieren und Feuerspucken.

Für Luca ist diese Lebensweise erfüllend. Er nutzte seine Unabhängigkeit, um durch Europa zu trampen. In Amsterdam besetzte und restaurierte er drei Monate lang verschiedene Häuser. „Das war eine verrückte Zeit. Ich lernte großartige Leute kennen. Meine Erinnerungen an die Hausbesetzungen werde ich nie vergessen.“

Als er ein günstiges Busticket fand, fuhr er spontan über Deutschland und die Schweiz nach Lissabon. „Man lernt schnell, welche Stadtteile offener sind und wo es kostenloses Essen gibt“, sagt er. Dort stellen Supermärkte und Restaurants ihr Essen, das sonst in den Abfall kommt, einfach vor die Tür. „Wir haben teilweise mehrere Dutzend Sushi pro Abend geschenkt bekommen.“ Der Gedanke, dass das Essen sonst im Müll gelandet wäre, lässt ihn den Kopf schütteln. Die Überschussgesellschaft ist ihm ein Dorn im Auge.

„Das Beste, was mir während meiner Reise passiert ist, war mein Hund, der mir in Portugal zugelaufen ist“, betont Luca und lächelt. In Zusammenarbeit mit einer Tierschutzorganisation durfte er ihn über die spanische Grenze nehmen. Zu Fuß legte er Dutzende Kilometer des Wegs nach Deutschland zurück. „150 Kilometer in der prallen Sonne nach Sevilla zu laufen, das war eine einschlägige Erfahrung“, sagt der Aussteiger. Erst da habe er das echte Spanien gesehen. „Ich bunter Vogel fiel in den erzkatholischen Dörfern ganz schön auf.“ Luca hat seine Entscheidung nie bereut. Doch er kennt auch die Schattenseiten.

Ausstieg aus dem System: Ende 2019 kehrte Luca zurück nach Deutschland

Während seiner Reise wurde er von der Polizei oft aus Parks vertrieben oder musste hungrig und frierend einschlafen. Seine Eltern konnten ihn nicht verstehen. „Zwischendurch brach ich den Kontakt zu ihnen ab. Ich hatte Angst, dass sie mich über irgendwelche Institutionen nach Deutschland zurückholen wollten. Ich war damals noch minderjährig“, erinnert er sich. Heute sei das Verhältnis zu seinen Eltern wieder besser.

Ende 2019 kehrte Luca zurück nach Deutschland. Aufgrund der Pandemie verlor er seinen Nebenjob. Da sich das öffentliche Leben drastisch reduzierte, konnte er sich durch seine Straßenkunst nichts mehr dazu verdienen. „Mir rutschte das Herz in die Hose, als mich im ersten Lockdown die Polizei von der Straße verscheuchte.“

Im Sommer hatte sich Luca ein Gemüsebeet in Augsburg angelegt. Sein größter Vorsatz war es immer, nicht vom Staat leben zu müssen. Zwanzig Bewerbungen, die er unter anderem an Supermärkte schickte, um nicht auf Sozialhilfe angewiesen zu sein, waren erfolglos. Er bekommt nun eine finanzielle Unterstützung vom Staat. „Ich fühle mich sehr schlecht deswegen“, sagt er. Er könne es daher kaum erwarten, bis er bald im Ausland wieder auf eigenen Beinen stehe.

Inzwischen hat Luca einen Plan für die Zukunft. Er möchte entweder eine Ausbildung zum Hilfssanitäter machen oder sein Abitur nachholen und Soziale Arbeit studieren. „Ich kenne die typischen Probleme, die man auf der Straße hat, aus eigener Erfahrung. Ich möchte anderen helfen, denen es genauso geht wie mir damals.“ Nach allem, was Luca erlebt hat, ist er sich sicher: „Egal, wie tief man unten ist, es geht immer weiter.“

