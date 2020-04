vor 53 Min.

Mach mit! Kinder malen Bilder für Senioren

Weil Menschen in Seniorenheimen wegen Corona gerade keinen Besuch bekommen dürfen, werden kleine Künstler gesucht, die den einsamen Menschen eine Freude machen wollen

Von Lea Thies

Die Ausgangsbeschränkungen sind seit gestern etwas gelockert. Ein „Silberstreif ist am Horizont zu sehen“, wie Ministerpräsident Markus Söder sagte - allerdings nur, wenn ein Großteil der Bürger weiterhin so umsichtig und verantwortungsvoll mit der derzeitigen Situation umgeht. Und dazu gehört neben dem Tragen eines Mundschutzes in der Öffentlichkeit, das ab nächste Woche nicht mehr nur eine Empfehlung ist, sondern zur Verpflichtung wird, auch die strikte Einhaltung des Kontaktverbots.

Seit dieser Woche darf man sich draußen mit einer Kontaktperson außerhalb seines Hausstandes treffen. Doch für Menschen in Seniorenheimen oder in Behinderteneinrichtungen bleibt das Leben wegen der Corona-Pandemie schwierig. Damit sie sich nicht mit dem Virus anstecken, dürfen sie auch weiterhin keinen Besuch bekommen. Deshalb fühlen sich viele Senioren und behinderte Menschen zurzeit sehr einsam – vor allem jene, die keine Familie haben, mit der sie zum Beispiel telefonieren könnten. Um diesen Menschen eine kleine Freude zu machen, hat die Augsburger Allgemeine auf ihrer Capito-Kinderseite die Aktion „Frühlingspost ans Seniorenheim“ initiiert. Und so können Kinder und Jugendliche auch aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen mitmachen:

Greif zu Schere, Stift, Papier und bastel für eine dir unbekannte Seniorin oder einen dir unbekannten Senior. Schreib zum Beispiel eine Grußkarte, zeichne ein Bild, bastel eine Osterdekoration oder ein Fensterbild, schreibe ein Gedicht, ein paar nette Zeilen, oder, oder, oder … Dann gibst du die Bastelarbeit in einen Briefumschlag (der darf höchstens so groß wie ein DIN-A4-Blatt sein) und schickst ihn bis Donnerstag, 30. April, an die am Ende des Artikels stehende Adresse (gib bitte das Stichwort „Frühlingspost“ an). Die Helfer dort leiten die Briefe an Einrichtungen für Senioren und Menschen mit Behinderung im Landkreis weiter. Achtung: Der Brief muss per Post geschickt werden. E-Mails können nicht weitergeleitet oder ausgedruckt werden.

Alle Kinder und Jugendlichen dürfen mitmachen, es gibt keine Altersbeschränkungen. Und jede Familie darf selbst entscheiden, ob sie Namen und Adresse als Absender nennt. Wir empfehlen, dass der Vorname und das Alter der Künstlerin oder des Künstlers im Brief steht. Denn so wissen die Empfänger, ob ein Junge oder ein Mädchen an sie gedacht hat – und durch das Alter können sie das Kunstwerk noch besser einordnen. Wer den Empfängern eine Dankesantwort ermöglichen möchte, kann auch eine Adresse dazuschreiben. (mit clst)

Die Briefe können an diese Adresse geschickt werden: Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement, Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen, Bahnhofstraße 107, 86633 Neuburg.

