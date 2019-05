14:29 Uhr

Manfred Weber macht Wahlkampf in Schrobenhausen

In seiner Rede beim Wahlkampfauftritt in Schrobenhausen zeichnete der 46-Jährige ein positives Bild von Europa. Probleme sparte er aber weitgehend aus.

Von Thomas Balbierer

Als Manfred Weber die Bühne in einer ehemaligen Industriehalle in Schrobenhausen betritt, umschmeichelt er zu allererst die Seele der oberbayerischen CSU. Er habe in den vergangenen Tagen Athen, Málaga, Litauen und Malta besucht, so Weber. Schrobenhausen sei jedoch „der Höhepunkt“ seiner bisherigen Wahlkampftour. Hier könne er „so reden, wie mir der Schnabel gewachsen ist“, sagt der 46-jährige Niederbayer mit bayerischem Zungenschlag und strahlt ins Publikum. Seinen Dialekt kann der Europapolitiker derzeit kaum pflegen: Weber kämpft als Spitzenkandidat der europäischen Konservativen um das wichtigste Amt in der Europäischen Union: die Präsidentschaft der EU-Kommission. Deshalb bereist er bis zur Europawahl am 26. Mai zahlreiche europäische Staaten.

Weber führt die EVP-Fraktion im Europäischen Parlament an

Weber, seit 2004 Abgeordneter im EU-Parlament, gilt als überzeugter Europäer mit moderater Haltung. Nach der Wahl 2014 schaffte er es an die Fraktionsspitze der Europäischen Volkspartei (EVP). Es war das Jahr, in dem die CSU mit dem EU-Skeptiker Peter Gauweiler an der Spitze in die Europawahl zog und viele Wähler verschreckte. Mit Weber, dem leidenschaftlichen Europäer mit dem freundlichen Gesicht, will die Partei es nun besser machen. In Schrobenhausen ruft Weber dem Publikum euphorisch entgegen: „Dieses Europa ist ein gutes Europa und wir sollten dankbar sein, dass wir darin leben dürfen.“

Europa ist ein Friedensprojekt

Weber zeichnet am Montagabend ein weitgehend positives Bild von der Europäischen Union. Er will die Menschen mitnehmen, berühren. Er berichtet von seinem Vorgänger an der EVP-Spitze, dem französischen Politiker Joseph Daul. Dessen Großvater wollte nach dem Zweiten Weltkrieg nie wieder einem Deutschen die Hand geben, so Weber. Der Hass des Krieges sei zu tief gewesen. „Ich kann das nicht“, soll der Großvater zu seinem Neffen gesagt haben. „Aber du kannst.“ Heute leben Deutsche und Franzosen in Freundschaft. Europa habe sich von einem kriegerischen in einen friedlichen Kontinent gewandelt. Und Weber ist das lächelnde Antlitz dieses Europas. Seine Erzählung handelt von Frieden, Freiheit und Wohlstand. „Es mag Probleme geben“, sagt der Politiker, „aber es hat noch nie ein besseres Europa gegeben.“

Trotzdem will Weber, sollte er nach der Wahl im Mai Kommissionspräsident werden, „ein neues Kapitel“ in der EU-Politik öffnen. Vor Kurzem stellte der Kandidat zwölf Punkte vor, die er an der Spitze der Brüsseler Verwaltung umsetzen will. In Schrobenhausen geht er auf viele dieser Punkte ein. Zum Beispiel auf das Thema Migration. Um die EU-Außengrenzen besser vor Flüchtlingsströmen schützen zu können, fordert Weber 10.000 neue Grenzschützer für die Behörde Frontex. Die Beamten sollen bereits 2022, nicht wie bislang geplant 2027, einsatzfähig sein. Mit Blick auf die Flüchtlinge, die in Europa Schutz suchen, sagt er: „Wir dürfen nicht dulden, dass so viele im Mittelmeer umkommen.“ Die EU müsse in Ländern wie Syrien und in Afrika direkt helfen. Außerdem fordert er ein „europäisches FBI“, um Terrorismus und organisierte Kriminalität effektiver zu bekämpfen.

Europa ist eine Wirtschaftsmacht

Mit Blick auf die Wirtschaft verteidigt der Spitzenkandidat internationale Freihandelsabkommen, zum Beispiel den CETA-Vertrag zwischen der EU und Kanada. Das sei seit einem Jahr in Kraft. „Haben Sie seitdem schon ein Chlorhühnchen gegessen?“, spielt Weber auf die aus seiner Sicht unbegründete Angst vor sinkenden Lebensmittelstandards an. „Europa muss weiter an den Handel glauben“, sagt er und plädiert für mehr Mut in der europäischen Wirtschaftspolitik. Europa sei eine „Wirtschaftsmacht“ und sollte diese Macht auch nutzen. Etwa um ein weltweites Verbot von Kinderarbeit durchzusetzen. Als Kommissionspräsident will Weber die Stärke der EU einsetzen, „um die Welt ein Stück weit besser zu machen.“ Dazu passt auch sein Ziel, einen „Masterplan“ für die Bekämpfung von Krebs zu entwickeln. Forschung, Geld und Daten sollen europaweit gebündelt werden – dann könnten die Europäer die ersten sein, „die den Krebs stoppen oder sogar besiegen“, so Weber.

Mehr Sicherheit, eine stärkere Wirtschaft, und das Ende von Krebs – wer könnte da widersprechen? Auch, dass Weber 1000 EU-Gesetze ersatzlos streichen und die Beitrittsgespräche mit der Türkei direkt nach seiner Amtseinführung beenden will, stößt auf Zustimmung in Schrobenhausen. Doch einige sensible Themen spart der Kandidat aus: Zum Beispiel die Frage, ob Deutschland nach dem EU-Austritt der Briten mehr Geld für die EU zahlen muss als bisher. Auch über den weiteren Umgang mit der ungarischen Fidesz-Partei von Ministerpräsident Viktor Orbán verliert Weber kein Wort. Die Partei, derzeit suspendiertes Mitglied in Webers EVP-Fraktion, organisierte antisemitische Kampagnen und erfüllt kaum die EU-Maßstäbe an Rechtsstaatlichkeit. Ebenso erklärt Weber nicht, wie er die russisch-deutsche Gaspipeline Nord Stream 2 noch verhindern will. Vor wenigen Tagen hatte er das Projekt als „nicht im EU-Interesse“ kritisiert und angekündigt, die Röhre als Kommissionspräsident stoppen zu wollen. Der Bau läuft jedoch bereits.

Viele Probleme: Die Union ist in der Defensive

Mangelnde Solidarität zwischen den EU-Staaten, zum Beispiel während der Flüchtlingskrise, und das Erstarken rechtsextremer und nationaler Parteien in Europa sind weitere Herausforderungen. Selbst der Optimist Weber sieht die EU „in der Defensive“. Die Probleme der Union kennt der langjährige Abgeordnete bestens. In Schrobenhausen schiebt er sie jedoch schnell wieder zur Seite. „Wir sollten nicht negativ über uns selbst reden.“ Sagt er und zeigt dem Publikum sein strahlendes Lächeln.

