06:00 Uhr

Moorinstitut kommt ans Haus im Moos

Im Haus im Moos in Kleinhohenried siedelt sich ein Moorinstitut an. Die Mitarbeiter bekommen ihre Arbeitsplätze im Dachgeschoss. Die Umbauten muss die Stiftung bezahlen.

Plus Ab Oktober werden sich drei Mitarbeiter des Landesamtes für Umwelt um den Moorkörper- und Artenschutz im Donaumoos kümmern.

Von Claudia Stegmann

Im Herbst wird sich im Haus im Moos in Kleinhohenried ein Moorinstitut ansiedeln. Drei Mitarbeiter werden sich dort um den Schutz von Süddeutschlands größtem Niedermoorgebiet kümmern und versuchen, dieses in Einklang mit der Landwirtschaft zu bringen. Denn genau das ist die Herausforderung im Donaumoos: Den sensiblen Moorboden als hochwertigen CO2-Speicher zu erhalten, gleichzeitig aber den Landwirten nicht die Grundlage für ihre Arbeit zu nehmen. Was dem Donaumoos-Entwicklungskonzept in den vergangenen 20 Jahren nicht gelungen ist, soll nun das Moorinstitut schaffen.

Das Moorinstitut ist eine Regionalstelle des Landesamtes für Umwelt (LfU), das in Augsburg seinen Sitz hat. Drei Mitarbeiter sollen ab Oktober im Haus im Moos arbeiten. Dafür baut die Stiftung Donaumoos als Träger im Dachgeschoss der Umweltbildungsstätte entsprechende Büroräume um. Rund 70.000 Euro kostet das der Stiftung, der Freistaat wird die Büroräume dann mieten.

Das Moorinstitut mietet sich im Haus im Moos ein

In der Sitzung des Stiftungsrats am Dienstag wurde im Gremium über die Höhe der Miete diskutiert. 800 Euro kalt waren dem ein oder anderen zu günstig, auch eine Beteiligung des Freistaats an den Umbaukosten wurde in den Raum geworfen. Diese Möglichkeit der finanziellen Beteiligung hatte Stiftungsvorsitzender Heinrich Seißler bereits mit dem LfU besprochen, sich allerdings eine Abfuhr eingeholt. „Man darf sich da keine illusorischen Vorstellungen machen, dass wir bestimmten könnten, was wir gerne hätten“, sagte Seißler und wurde damit von seinem Stellvertreter Stefan Kumpf bestätigt. „Eine Diskussion nach dem Motto: ,Ihr wollt was von uns und wir sagen euch, zu welchem Preis, führt man nicht mit dem Freistaat.“ Die Stiftung könne stattdessen froh sein, dass das Moorinstitut ans Haus im Moos käme.

Das Thema Moorinstitut hatte noch Landrat Peter von der Grüns Vorgänger Roland Weigert angestoßen. „Das ist ein heißes Thema, wenn wir einer nachhaltigen Entwicklung des Donaumoos’ gerecht werden wollen. Ein Beitrag für den Klimaschutz wird uns nur gelingen, wenn wir eine nachhaltige landwirtschaftliche Nutzung einleiten können“. Dies gelinge aber nicht auf kommunaler Ebene, wie die vergangenen 30 Jahre gezeigt hätten. „Dazu brauchen wir ein klares Bekenntnis des Freistaates“, sagte Weigert vor zwei Jahren. Damals hatte die bayerische Staatsregierung die Naturoffensive Bayern ausgerufen und für den Landkreis ein begehbares Donauaquarium und ein Moorinstitut am Haus im Moos beschlossen. Während das Aquarium bildlich gesprochen sang- und klanglos die Donau hinabgeschwommen ist, wird das Moorinstitut jetzt verwirklicht.

Themen folgen