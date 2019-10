17:30 Uhr

Neubau der Brücke bei Bertoldsheim verschiebt sich

Die Baumaßnahmen starten wohl erst 2021. So können Bürger aus Rennertshofen und Burgheim ihre Bedenken einreichen.

Eigentlich hätten die Arbeiten für eine neue Donaubrücke zwischen Bertoldsheim und Burgheim nächstes Frühjahr starten sollen. Doch daraus wird nichts: Nach Auskunft der Kreisbaubehörde verzögert sich der Start, weil die umfangreichen Planungen mehr Zeit in Anspruch nehmen als ursprünglich angenommen. Vor 2021 passiert also nichts. Wie berichtet, ist die Stahlkonstruktion der über 50 Jahre alten Spannbetonbrücke durch das Streusalz verrostet, wodurch die Tragfähigkeit eingeschränkt ist. Da sich eine Sanierung nicht lohnt, muss der Landkreis die Brücke neu bauen lassen. Zwölf Millionen Euro sind dafür veranschlagt, wobei der Landkreis nur knapp die Hälfte der Kosten übernehmen muss. Der Rest wird über Zuschüsse finanziert.

Währenddessen hat die Regierung von Oberbayern das Planfeststellungsverfahren eingeleitet, zu dem sich auch private Bürger äußern können. Die Planunterlagen werden in den Marktgemeinden Burgheim und Rennertshofen einen Monat lang öffentlich ausliegen und können dort während der Dienststunden eingesehen werden. In Burgheim ist eine Einsichtnahme in die Unterlagen ab Montag, 28. Oktober, möglich, in Rennertshofen ab Mittwoch, 30. Oktober. Darüber hinaus sind Pläne auch auf der Internetseite der Regierung von Oberbayern unter www.regierung.oberbayern.bayern.de abrufbar.

Einwände gegen den Neubau der Donaubrücke nicht per Mail

Wer Einwände gegen das Vorhaben hat oder eine Stellungnahme abgeben möchte, kann dies bis zum 11. Dezember ( Burgheim) bzw. 19. Dezember ( Rennertshofen) tun. Über die formalen und rechtlichen Vorgaben dafür geben die Gemeindeverwaltungen Auskunft. Unter anderem dürfen die Beanstandungen nicht per Mail eingereicht werden.

Nach Ablauf der Einwendungsfrist bittet die Regierung von Oberbayern den Landkreis um eine Stellungnahme zu den eingegangenen Schreiben. Anschließend entscheidet sie, ob ein Erörterungstermin durchgeführt wird oder ob darauf verzichtet werden kann. Wenn ja, lädt die Regierung die Träger öffentlicher Belange sowie die Einwendungsführer zu dem gemeinsamen Termin ein. (clst/nr)

