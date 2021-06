Neuburg

20:00 Uhr

Das sagt Neuburgs OB zum Paketzentrum in Weichering

In dieser Landschaft, hier in Blickrichtung Maxweiler, soll das regionale Paket-Verteilzentrum entstehen.

Plus Auch der Neuburger Stadtrat wird sich wegen der Nähe von Maxweiler zum Paketzentrum in Weichering mit dem Thema befassen. Verhindern kann Neuburg das Projekt aber nicht.

Von Manfred Rinke

In der Sitzung am heutigen Dienstag wird es zwar noch kein Thema sein. Aber weil das geplante Paketzentrum auf Weicheringer Flur auch nach Maxweiler, den östlichsten Stadtteil Neuburgs, ausstrahlen wird, kündigt Oberbürgermeister Bernhard Gmehling schon einmal an, dass sich auch der Stadtrat damit beschäftigen wird.

