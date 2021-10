Neuburg

20:00 Uhr

Hoher Besuch: US-General Loh kommt nach Neuburg

Plus US-General Michael Loh, Direktor der amerikanischen Air National Guard, besucht das Geschwader und Neuburg. Ein Eintrag in das Goldene Buch der Stadt darf dabei natürlich nicht fehlen.

Von Manfred Dittenhofer

Dass jemand Wichtiges Neuburg besucht, wurde den Passanten in der Altstadt schnell klar, als die Wagenkolonne, mit Blaulicht voran, am Donnerstagmittag in Richtung Rathaus rollte. Generalleutnant Michael Loh, Direktor der Air National Guard der Vereinigten Staaten und damit Chef von über 100.000 Soldatinnen und Soldaten, kam bei seiner Deutschlandvisite in Neuburg vorbei. Neben einem Eurofighter-Mitflug war der Eintrag ins Goldene Buch der Stadt ein weiterer Höhepunkt.

