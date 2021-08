Neuburg

vor 20 Min.

Nach dem Lockdown: Kehrt im Neuburger Einzelhandel wieder Normalität ein?

Monatelang mussten Geschäfte in Neuburg während des Lockdowns geschlossen bleiben. Mittlerweile sind die Corona-Bestimmungen weitestgehend aufgehoben. Kehrt im Einzelhandel dadurch so etwas wie Normalität zurück?

Plus Monatelang mussten Geschäfte im Lockdown schließen. Mittlerweile sind viele Einschränkungen aufgehoben, was die Kunden in Neuburg wieder in Kauflaune bringt. Doch Händler sorgen sich.

Das Lockdown-Neuburg war ein trostloses Neuburg. Nur wenige Monate ist es her, dass die Innenstadt infolge der Corona-Maßnahmen quasi ausgestorben war. Gerade für Geschäftsleute war es eine harte Zeit. Mit dem Abhol- oder Liefergeschäft versuchten sie, zumindest etwas Umsatz zu generieren – mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Mittlerweile sind die Impfzahlen nach oben und die Infektionszahlen nach unten gegangen, was die Situation für den Moment deutlich entspannt. Doch kehrt dadurch im Neuburger Einzelhandel so etwas wie Normalität ein?

