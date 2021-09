Neuburg

vor 33 Min.

„Neuburg leuchtet“: Diesmal mit besonderer Beleuchtung und Bürgerumfrage

Auf ein besonderes Event dürfen sich die Bürgerinnen und Bürger aus Nah und Fern in Neuburg freuen, wenn Schmidt-, Färber- und Rosenstraße bei den Einkaufsnächten am 24. und 25. September auf ganz besondere Weise leuchten werden.

Plus Erstmals über zwei Tage wird Neuburg am 24. und 25. September leuchten. Zum Bummeln und Einkaufen gibt es ein außergewöhnliches Beleuchtungskonzept und für Gäste die Möglichkeit, die Innenstadtentwicklung mitzugestalten.

Von Manfred Rinke

Es ist etwas, das es in Neuburg in dieser Form vorher noch nicht gab und endlich wieder einmal ein Event, das Stadt und Stadtmarketing – wie vor Corona etwa die Ausbildungsmesse oder das Hofgartenfest – gemeinsam auf den Weg gebracht haben: „Neuburg leuchtet“ am 24. und 25. September. Die Veranstaltung, die in den vergangenen Jahren immer an einem Freitagabend an die Hutschau gekoppelt war, läuft dieses Mal über zwei Tage. Dazu kommt ein bislang einzigartiges Beleuchtungskonzept in den Innenstadtstraßen und eine Bürgerbefragung, von der sich die Initiatoren viel Anregungen für die geplante, umfassende bauliche Aufwertung der Schmid-, Färber- und Rosenstraße erhoffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen