Neuburg-Schrobenhausen: Die Kreis-CSU glaubt an den Wahlsieg

Plus Bundestagsabgeordneter Reinhard Brandl verlangt „Kampfgeist“ von seinen Parteifreunden. Man stehe bei den Wahlen voll hinter Laschet. Matthias Enghuber wird indes wieder zum CSU-Kreischef gewählt.

Matthias Enghuber bleibt Chef der Landkreis-CSU. Die Delegiertenversammlung wählte den 38-jährigen Abgeordneten mit 97 Prozent für weitere zwei Jahre zum Kreisvorsitzenden. Er versprach, den Einsatz für die Region und die Zusammenarbeit mit allen politischen Kräften fortzuführen. Der Berliner CSU-Parlamentarier Reinhard Brandl forderte seine Parteifreunde zu „Kampfgeist bis zur letzten Minute“ auf.