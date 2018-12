vor 38 Min.

Neuburgs erster Pop-up-Store

Die Immobilie in der Färberstraße, in der früher ein Handyladen war und in der sich noch der Ein-Euro-Shop befindet, soll abgerissen werden. Bis es soweit ist, soll die Räume des Handyladens ein Pop-Up-Store beleben. Ein erster Zwischenmieter steht bereits fest.

Ein leerstehendes Geschäft in der Färberstraße wird zum Pop-up-Store. Wer einzieht und was sich hinter dem neuen Ladenkonzept verbirgt.

Von Marcel Rother

Städte wie Berlin haben sie längst, auch Augsburg und Ingolstadt besitzen mindestens einen: Die Rede ist von einem sogenannten Pop-Up-Store. Nun gibt es auch einen in Neuburg. Markus Kapfer, der neue Geschäftsführer des Stadtmarketings erklärt, was sich hinter diesem Zwischennutzungskonzept verbirgt, wer einzieht und was er sich davon erhofft.

„Das Pop-Up-Store-Projekt ist Teil des Leerstandsmanagements“, erklärt Kapfer. Kurzfristig können Interessenten für einen bestimmten Zeitraum eine leerstehende Ladenfläche in der Färberstraße mieten und für sich Werbung machen oder ihre Produkte anbieten. Vor allem jungen Start-Ups und Unternehmensgründern soll eine Plattform gegeben werden, auf der sie sich und ihre Produkte testweise einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen und sehen können, wie sie am Markt angenommen werden. Eine Situation, von der beide Seiten profitieren, sagt Kapfer: „Für die Jungunternehmer hat das den Vorteil, dass sie sich nur für eine kurze Zeit auf eine Miete festlegen, die Innenstadt profitiert davon, dass Leerstände sinnvoll genutzt werden.“

Ein ehemaliger Handyladen in der Färberstraße wird zum Pop-up-Store

Das Projekt in der Färberstraße läuft ab jetzt bis Ende Januar, dann soll die Immobilie, in der sich neben einem leerstehenden Handyladen, der als Pop-Up-Store dienen soll, auch der Ein-Euro-Shop befindet, abgerissen werden. Bis dahin stehen drei Schaufenster, eine Türe und der Innenraum für Interessierte zur Verfügung. „Die leerstehende Ladenfläche steht bereit, das Stadtmarketing lässt die Schaufenster putzen und sperrt die Türen auf“, teilt Kapfer mit. Bei der Auswahl der Mieter sei das Stadtmarketing offen: Ob Designer, Kunsthandwerker oder Musiker – die Ladenflächen stünden allen offen. Für spontane Werbung in der Weihnachtszeit, kleine Info- oder Messestände, Warenverkauf, Konzerte oder kreative Ideen jeder Art.

Das neue Bekleidungsgeschäft in der Marienstraße wird von einer Baustelle verdeckt. Bild: Marcel Rother

Erste Mieter haben sich bereits gefunden: Josef Hippele und Kevin Kulpa, die am 1. Dezember in Neuburg das Bekleidungsgeschäft JK Moda Store in der Marienstraße eröffnet haben. Einziger Haken: Ihr Laden liegt gut versteckt hinter der derzeitigen Baustelle am Schrannenplatz. Ein Problem, das sie so nicht kannten, denn bisher lief ihr Geschäft ausschließlich online über einen gleichlautenden Internetstore. Weil sich die beiden jungen Männer aus Oberhausen und Rain jedoch in Neuburg nach einem Büro umgesehen haben und auf die großzügige Gewerbefläche aufmerksam wurden, eröffneten sie ihr erstes Geschäft. Mit ihrem Konzept wollen die beiden Jungunternehmer eine Marktlücke in Neuburgs Modewelt besetzen: Sie bieten junge Mode im Stil bekannter Instagram-Stars zu erschwinglichen Preisen für Jugendliche und junge Frauen zwischen 14 und 28 Jahren. Mit der Neueröffnung ist es gelungen, die ehemaligen Räume von Pfaff Nähmaschinen nach einer kurzen Phase des Leerstands wieder zu besetzen.

JK Moda in der Marienstraße wird von einer Baustelle verdeckt

Vermieter Alexander Neumeier, der JK Moda beim Umbau hilft, meint: „Unglücklicherweise ist durch die Baustelle nicht nur die Sicht auf unseren Laden verdeckt, auch der Zugang zum Ladeneingang ist beinahe völlig verbaut. Die Kunden tun sich aktuell extrem schwer zu uns zu finden.“ Das Stadtmarketing Neuburg hat als Vermittler den Kontakt zu Dietmar Wuka hergestellt, dessen Immobilie in der Färberstraße kurz vor dem Abriss steht und kurzzeitig frei für eine Zwischennutzung ist. Die beiden Inhaber von JK Moda mussten nicht lange überlegen und sagten sofort zu. In den kommenden Tagen wollen sie die Schaufenster mit Postern und ihren Bestsellern bestücken.

Der neue Stadtmarketing Geschäftsführer Markus Kapfer erklärt: „Durch diese Art der Zusammenarbeit der Neuburger entsteht eine Win-Win Situation. Das Erscheinungsbild der Innenstadt wird aufgewertet, die Kunden, die vor dem Schaufenster stehen, werden auf ein neues interessantes Geschäft aufmerksam und der JK Moda Store kann sich trotz der schwierigen Situation mit der Baustelle angemessen präsentieren.“ Weitere Bewerber seien herzlich willkommen.

