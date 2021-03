12.03.2021

"Open Campus Online": TH Ingolstadt informiert über Studienangebot

Wer an der Technischen Hochschule Ingolstadt studieren möchte, kann sich beim "Open Campus Online" über das Studienangebot und den Campus informieren.

Mit dem Open Campus Online informiert die Technische Hochschule (THI) am 27. März von 10 bis 13.30 Uhr über das Studienangebot an den beiden Standorten Ingolstadt und Neuburg an der Donau. Das Programm beinhaltet Interviews mit Professorinnen und Professoren sowie mit Studierenden und Unternehmenspartnern, einen virtuellen Campusrundgang und Live-Sendungen aus Laboren. In sogenannten Breakout-Rooms haben Interessierte die Möglichkeit, direkt mit der Studienberatung und weiteren Hochschulangehörigen in Kontakt zu treten.

Um 10 Uhr startet der Open Campus Online mit dem interaktiven Vortrag „Studieren an der THI“. Im Gespräch mit der Studienberatung geben Studierende live Eindrücke von ihrem Studium und dem Campusleben. Dabei wird aus Laboren wie dem Windkanal-Labor, dem Virtual Reality-Lab und dem Forschungsinstitut CARISSMA gesendet. Ab 11 Uhr finden Interviews zu den Studienfeldern der THI statt. Themen sind „Berufsziel Nachhaltigkeit“, „Business studieren“, „Gesunde Verbindung: Medizin, Technik & Business“, „Berufsziel Ingenieurin/Ingenieur“, „Design & Technik“, sowie „Leidenschaft für Codes & Algorithmen“ und „Duales Studium“. Fragen können die Studieninteressierten bereits bei der Anmeldung zur jeweiligen Diskussion einreichen oder auch während der Veranstaltung jederzeit spontan stellen.

Technische Hochschule Ingolstadt informiert über ihr Angebot

Das Kurzformat gibt einen umfassenden Überblick über die gesamte THI. Im kommenden Semester werden außerdem wieder Online-Schnupper-Vorlesungen angeboten. Sofern es das Infektionsgeschehen zulässt, sollen im Sommer wieder Führungen in kleinen Gruppen stattfinden, um Studieninteressierten die Möglichkeit zu geben die Standorte der Hochschule kennenzulernen. (nr)

Mehr Informationen und Anmeldung unter www.thi.de

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen