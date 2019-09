Räumt eine Neuburgerin bei "Wer wird Millionär?" ab?

Plus Seit 20 Jahren gibt es die Quizsendung „Wer wird Millionär?“ Julia Abspacher aus Neuburg ist am Montagabend Kandidatin in der Geburtstagsshow.

Sie ist ebenso wenig aus der deutschen Fernsehlandschaft wegzudenken wie der "Tatort" oder die "Sportschau". Seit ziemlich genau 20 Jahren flimmert die Quizshow "Wer wird Millionär?" in die Wohnzimmer. Zwei Jahrzehnte lang lässt Moderator Günther Jauch seine Kandidaten zappeln und verunsichert sie, während sich die Zuschauer zuhause aufregen, wenn die Kandidaten auf dem Schlauch stehen. Grund genug für den Sender RTL, am Montagabend eine große Jubiläumsshow auszustrahlen. Mit dabei ist Julia Abspacher aus Neuburg. Zusammen mit neun anderen Kandidaten hat sie die Chance, der zwölfte Millionär in der Geschichte der Sendung zu werden.

Die Begeisterung fürs Quizzen hegt Julia Abspacher schon lange. Bereits in der Abizeitung wird sie von ihren Mitschülern des Neuburger Descartes-Gymnasiums als zukünftige Kandidatin bei Günther Jauchs Rateshow charakterisiert. "Montags geh ich immer zum Pubquiz mit Freunden", sagt die 22-Jährige. Einer ihrer Freunde war schließlich auch dafür verantwortlich, dass sie sich bei "Wer wird Millionär?" bewirbt: "Du weißt immer so viel, melde dich doch einmal an", habe er ihr geraten. Noch in derselben Nacht habe sie sich beworben – "um Mitternacht", wie sich Abspacher lachend erinnert.

Julia Abspacher ist bei der Geburtstagsshow dabei

Es hat geklappt – und damit hat sie sogar in der Geburtstagsshow die Chance, auf den berühmten Ratestuhl zu kommen. Schon als kleines Kind hat Abspacher mit ihrem Opa die Sendung verfolgt: "Ich glaube, jeder kennt die Show und verbindet etwas mit ihr." Nur in den vergangenen Jahren fehle ihr etwas die Zeit, die Sendung regelmäßig anzusehen. Nach dem Abitur 2015 hat sie ein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität in München angefangen. Im Anschluss an ihren Bachelor-Abschluss war sie in Südafrika und macht derzeit ein Praktikum bei einem großen Münchner Autohersteller. Im Herbst startet dann das Masterstudium– ebenfalls an der LMU in München. Ein Gewinn bei "Wer wird Millionär?" käme also gerade recht.

Die Regeln der besonderen Ausgabe am Montag meinen es jedenfalls gut mit den Kandidaten, denn es gibt gleich mehrere Änderungen. Es werden beispielsweise ausschließlich Fragen gestellt, die in 20 Jahren "Wer wird Millionär?" schon einmal gestellt worden sind. Mit dem Lernen wird es schwierig – immerhin haben sich rund 35.000 Fragen angehäuft. Abspacher hat es dennoch versucht: "Ich habe mir die 88 Millionen-Fragen, die es bisher gab, angesehen."

Bei "Wer wird Millionär?" gibt es diesmal vier Joker

Die Kandidaten erhalten zudem weitere Unterstützung: Normalerweise kann man sich zu den drei regulären Jokern einen vierten dazu "kaufen", indem man auf die Sicherheitsstufe bei 16.000 Euro verzichtet. Am Montag erhalten die Teilnehmer jedoch von vornherein vier Joker und dürfen auch die Sicherheitsstufe behalten. Im Publikum der Geburtstagsshow sitzen außerdem ehemalige Kandidaten von "Wer wird Millionär?". Neben früheren Millionengewinnern und Null-Euro-Abstürzern sind das auch Prominente. Die Chancen auf den nächsten Millionengewinn seit 2015 standen wohl selten besser.

Ob es die Neuburgerin Julia Abspacher tatsächlich auf den Ratestuhl schafft? Das erfahren die Zuschauer am Montagabend um 20.15 Uhr auf RTL.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier."