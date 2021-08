Noisehausen „Summer Stage“ startet: Diese Gigs sind in Schrobenhausen zu sehen

An zwei Wochenenden geht das kleine Festival um die Noisehausen Summer Stage im Schrobenhausener Freibad über die Bühne. Auf der Setliste stehen Haindling und auch LaBrassBanda. Hier gibt’s Tickets.

Schon bald startet die Noisehausen Summer Stage 2021. Fünf Konzerttage in zwei Wochen – „wir freuen uns sehr darauf“, schreiben die Veranstalter. Die Setliste gibt wieder einiges her.

Noisehausen Summer Stage 2021 mit „Mono & Nikitaman“ und Haindling

Vom 26. bis 28. August und von 2. bis 5. September sind Gigs wie „Schwarzbauer & Maklar“, „Mono & Nikitaman“ und Haindling auf der Bühne des Städtischen Freibads in Schrobenhausen zu sehen. Die Kapazität pro Veranstaltung ist dabei allerdings auf 500 Besucherinnen und Besucher begrenzt. „Es werden nur personalisierte Tickets mit fester Platzzuweisung verkauft“, heißt es dazu in einem aktuellen Presseschreiben. Karten können im Internet unter www.whiskey-soda.de oder stationär im Juze GreenHaus Schrobenhausen und Lindenkeller Schrobenhausen erworben werden.

Es gelten jeweils die am Veranstaltungstag gültigen Corona-Auflagen. Bei einer Sieben-Tages-Inzidenz, die laut Robert-Koch-Institut über 35 liegt, werden am Einlass die drei G-Regeln geprüft – geimpft, getestet, genesen. Wer einen kostenlosen Test für die Veranstaltungstage benötigt, kann online unter www.bit.ly/3moVAom einen Termin buchen.

Den Auftakt des kleinen Festivals gestalten am Donnerstag, 26. August, „Schwarzbauer & Maklar“ mit Mundart-Liedern und zwei Gitarren. Dabei verschmelzen zwei musikalische Welten auf der Bühne zu einer originellen Mixtur. Kurt Schwarzbauer und Peter Maklar singen und spielen zusammen, was „man sich net sagen traut“. Beginn ist um 20 Uhr.

Einen Tag später, am Freitag, 27. August, folgen „Mono & Nikitaman“, die bereits auf dem Noisehausen Festival 2019 eine grandiose Show geliefert hatten. „Das wird laut, bunt und extrem tanzbar“, versprechen die Organisatoren. Das zweite Konzert der Summer Stage beginnt um 20.30 Uhr.

Haindling, die Kult-Band aus Bayern, performt am Samstag, 28. August, mit Weltmusik aus dem Freistaat. Mit ihrem unverwechselbaren Klang ist die Gruppe wohl das außergewöhnlichste Musikereignis, das Bayern zu bieten hat. Hans-Jürgen Buchner alias Haindling kultiviert seit mehr als 40 Jahren einen Musikstil, der geprägt ist von exotischen Klängen und anderen, auch bayerischen Einflüssen. Zur Haindling-Band gehören neben Buchner auch Michael Braun, Peter Enderlein, Reinhold Hoffmann, Michael Ruff und Wolfgang Gleixner – übrigens alle Multi-Instrumentalisten.

LaBrassBanda tritt ebenfalls in Schrobenhausen bei der Summer Stage auf

Das zweite Wochenende der Summer Stage beginnt am Freitag, 3. September, ab 20 Uhr gleich mit drei Bands. Zum einen ist „PressYes“ um René Mühlberger zu sehen. Im Vordergrund seines Schaffens steht die Neugier an allem, was Sounds produzieren kann – ohne Bewertung, ohne Grenzen und Ziele. Die Essenz davon ist in seinem neuen Projekt zu einem großen Ganzen geworden. Zum anderen zeigt die Gruppe „Zach Mathieu“ ihr musikalisches Weltbild in Schrobenhausen. Der „Wall of Sound“ der Band hat seine Wurzeln im amerikanischen Post-Hardcore beziehungsweise Emocore der 1990er Jahre, sozusagen eine der letzten „überlebenden Bands“ des Genres. Ebenfalls Gig des Abends sind die „Pawn Painters“.

Die Band bündelt vintage orientierte Sounds mit einem modernen, sphärischen Klangspektrum zu treibenden Indie und Alternative Vibes. Ihre neue Single „Under The Sun“ untermalt diese These und liefert einen Vorgeschmack auf die kommenden EP. Für Fans von „The Strokes“, Interpol und Kasabian.

Den letzten Festivalabend der Summer Stage 2021 am 5. September bestreitet ab 19.30 Uhr LaBrassBanda – mit einem Sound, der sich nicht um Genregrenzen schert. Traditionelle Blasmusik und Lederhosen werden hier mit Hip-Hop-, Funk- und Jazzeinflüssen verbunden. Der Sound also? Äußert vielseitig. (nr)