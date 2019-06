vor 20 Min.

So stellt sich der VdK die gerechte Rente vor

Forderungen nach einer Rentenreform werden häufig laut, Vorschläge gibt es viele. Am Freitag lädt der Sozialverband VdK in Neuburg zum Aktionstag ein.

Von Christof Paulus

Viele werfen ihre Ideen in den Ring, wenn es darum geht, wie das Rentensystem in Deutschland für die Zukunft aussehen könnte. Denn: Als Vater der aktuellen gesetzlichen Rentenversicherung in Deutschland gilt immer noch Otto von Bismarck – der inzwischen seit 120 Jahren tot ist. Friedrich Merz etwa, der im vergangenen Jahr für den Parteivorsitz der CDU kandidierte, forderte erst kürzlich wieder, dass Bürger mithilfe von Aktienpaketen privat vorsorgen sollten, die Politik solle sie sogar dazu verpflichten. Damit stößt er jedoch auf kaum offene Ohren. Bernhard Peterke etwa, der Kreisvorsitzende des Sozialverbands VdK, stellt sich ein völlig anderes Konzept vor.

„Von Aktien sollte man die Finger lassen, wenn man kein Experte ist“, sagt Peterke. Stattdessen fordert er im Namen seines Verbandes Reformen der gesetzlichen Rentenversicherung. So macht er sich für eine Erbwerbstätigenversicherung stark, in die nicht nur Angestellte einzahlen sollen – sondern auch Selbstständige und Beamte. Dass das funktionieren kann, will Peterke mit einem Verweis auf Österreich belegen: Dort zahlen alle Berufstätigen in die Rentenversicherung ein. Die Renten sind dort um rund die Hälfte höher als in Deutschland, deutlich weniger Menschen sind von Altersarmut betroffen.

Viele Rentner im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen beziehen Grundsicherung

Wie Bernhard Peterke sagt, beziehen laut VdK im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen 560 Menschen Grundsicherung im Alter. Der VdK ist der Verband der Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner Deutschlands und mit 1,9 Millionen Mitgliedern der größte Sozialverband Deutschlands. Insgesamt seien 17.000 Menschen im Landkreis Rentner, damit machen sie knapp 20 Prozent aller Einwohner aus. Ihre Rente betrage im Schnitt 805 Euro pro Monat, gibt Peterke an. Das ist der drittniedrigste Wert im gesamten Regierungsbezirk Oberbayern.

Bernhard Peterke Bild: Manfred Rinke

Für den VdK liegt daher auf der Hand, dass sich etwas ändern muss. Nicht nur die Beamten und Selbstständige seien deshalb gefordert – sondern auch Berufspolitiker. Zum einen sind diese bisher ebenfalls von den Beiträgen für die Rentenversicherung befreit – zum anderen wäre es ihre Aufgabe, eine Rentenreform voranzubringen. Denn die Forderungen des VdK gehen noch weiter: So stellt Peterke sich vor, die Abschläge bei der Erwerbsminderungsrente abzuschaffen. Diese bewirken, dass Menschen aufgrund von Arbeitsunfähigkeit eine kleinere Rente erhalten. Grundsätzlich plädiert Peterke für „vernünftige Löhne“, um das Rentenniveau letztlich ebenfalls zu verbessern.

Rentenreform: Vorschläge aus Neuburg

Um seine Pläne fianzieren zu können, fordert Bernhard Peterke die Politik auf, andere Einnahmequellen zu erschließen. Ihm schwebt vor, eine Vermögens- und Finanztransaktionssteuer einzuführen und Steuerhinterziehung engagierter zu verfolgen.

Vorstellen möchten Peterke und der VdK ihre Pläne am morgigen Freitag bei einem Aktionstag in der Geschäftsstelle des Kreisverbandes im Brüdergarten 5. Beginn der Veranstaltung ist um 10 Uhr, Vorträge etwa zum Thema Patientenverfügung oder das Geriatriezentrum sind ebenfalls angesetzt.

Themen Folgen