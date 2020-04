So viel Erfahrung verliert der Gemeinderat Rennertshofen

Plus Sieben Räte verlassen das Gremium des Marktes Rennertshofen. Bürgermeister Georg Hirschbeck verabschiedete sie. Diese Themen behandelte der Gemeinderat außerdem.

Sage und schreibe 124 Jahre Erfahrung verliert der Rennertshofener Gemeinderat mit Ablauf der Legislaturperiode. Am Dienstag verabschiedete Bürgermeister Georg Hirschbeck sieben Gemeinderäte. Bei den Erfahrungsjahren sind die fünf Ortssprecher, die den Gemeinderat ebenfalls verlassen, noch gar nicht mitgezählt. Die letzte Sitzung des alten Gremiums fand im Pfarrheim statt.

36 Jahre lang war Theobald Rehm im Gemeinderat Rennertshofen

Alleine Theobald Rehm kommt auf 36 Jahre, die er im Gemeinderat mitwirkte. Am Dienstag erlebte der dienstälteste Gemeinderat Rennertshofens zusammen mit Alfred Ehrnstraßer, Rosa Maria Haag, Heinrich Müller, Hans-Josef Landes, Bernhard Weigl und Michael Müller die letzte Sitzung als aktives Mitglied. Anlass für den Bürgermeister, auf deren Arbeit zurückzublicken. Die Kommunalpolitik sei etwas Besonderes. Nicht besonders klein, sondern vielmehr mit besonders viel Gewicht. „Lob und Kritik erhalten wir sehr zeitnah und ungefiltert.“ Sei es bei Veranstaltungen oder einfach, sobald man aus dem Haus gehe. Dabei brauche man oft ein dickes Fell. „Die Entscheidungen betreffen die Bürger sehr direkt.“ Die scheidenden Räte hätten viel ihrer Freizeit für das Gemeinwohl geopfert, sagte Hirschbeck weiter. Blumen, Geschenke und Urkunden lagen für die scheidenden Räte bereit.

Theo Rehm saß seit 1984 im Gemeinderat. Alfred Ehrnstraßer kam 1990 in das Gremium und war seit 2014 zweiter Bürgermeister. Und Rosa Maria Haag wurde 2002 in den Gemeinderat gewählt und war Fraktionsvorsitzende der CSU. Heinrich Müller kam ebenfalls 2008 dazu., genauso wie Hans-Josef Landes. 2010 rückte Bernhard Weigl in den Gemeinderat nach. Michael Müller saß eine Legislaturperiode im Gemeinderat. Neben den Räten wurden auch fünf Ortssprecher verabschiedet: Roland Engelhard wurde in den Gemeinderat gewählt. Robert Häckel (Trugenhofen), Fabian Koller (Hatzenhofen), Otto Kuffer (Mauern), Manfred Mergel (Rohrbach) und Wolfgang Reiner (Erlbach) verlassen das Gremium.

Für die neue Legislaturperiode kann die Gemeinde nun Ortssprecher für Ammerrfeld und Trugenhofen wählen lassen. Allerdings muss zuerst einmal ein Drittel der Ortsteilbewohner einen Ortssprecher wollen, der dann in einer Wahl ermittelt wird. Schwierig in Zeiten von Kontaktsperren. Deshalb werden die Ortssprecher zur konstituierenden Sitzung am 12. Mai höchstwahrscheinlich noch nicht feststehen. Zeitkritisch sei das allerdings nicht, wie Rennertshofens Verwaltungsgeschäftsführer Andreas Czerny erklärte.

Diese Themen diskutierten die Gemeinderäte in Rennertshofen