So viele Bürger in Neuburg-Schrobenhausen sind schon geimpft - und das steht an

Plus Die Zuteilung der Corona-Impf-Termine auf die Standorte Neuburg und Mühlried soll nun besser laufen. Wie viele Menschen im Kreis Neuburg-Schrobenhausen schon geimpft sind und wie es nun weitergeht.

Von Claudia Stegmann

Seit Dienstagabend hat die bayernweite Registrierungssoftware auch das zweite Impfzentrum in Neuburg auf dem Schirm (lesen Sie hier mehr dazu). Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen wird nun vormittags in Mühlried geimpft und nachmittags in Neuburg. Doch wie viele Menschen im Kreis Neuburg-Schrobenhausen sind eigentlich schon geimpft - und wie soll es mit den Corona-Impfungen nun weitergehen?

Noch gibt es nicht genügend Impfstoff, als dass durchgehend an allen Tagen beide Impfzentren in Betrieb sein werden, sagt Stefanie Schmid vom Kreiskrankenhaus Schrobenhausen. Doch das soll sich spätestens im April ändern. Geplant ist dann, dass beide Standorte sieben Tage die Woche geöffnet haben.

Landkreis: Geringe Gegenwehr gegen AstraZeneca-Impfstoff

Für diese Woche sieht der Plan wie folgt aus: In Neuburg sind am Donnerstag 30 BioNTech-, am Freitag 110 AstraZeneca-, am Samstag 100 BioNTech- und am Sonntag 100 AstraZeneca-Impfungen terminiert. In Mühlried werden am Donnerstag, Freitag und Samstag insgesamt 390 Zweitimpfungen mit dem BioNTech-Vakzin verabreicht, am Sonntag sind 370 AstraZeneca-Erstimpfungen geplant. Stand Mittwoch sind 3198 Landkreisbürger vollständig geimpft, 17.000 haben sich für eine Impfung registrieren lassen.

Eine kleine Panne gab es in bei der Online-Terminvergabe zuletzt aber doch. Demnach bekamen all jene, die am Dienstag, 2. März, einen Termin für die nächste Woche gebucht haben, den falschen Impfbogen angezeigt. In diesem Fall sollen sich die Betroffenen erneut einloggen und den inzwischen korrekt eingestellten Impfbogen ausfüllen.

Über 80-jährige Neuburger können sich registrieren lassen

Gegen den AstraZeneca-Impfstoff gibt es nach Auskunft von Stefanie Schmid übrigens nur eine sehr geringe Gegenwehr. Am vergangenen Donnerstag beispielsweise waren in Mühlried 420 Menschen mit dem Vakzin des britisch-schwedischen Herstellers geimpft worden – und nur ein Bürger habe die Impfung vor Ort abgelehnt.

Über 80-jährige Neuburger, die sich bislang nicht registriert haben, können am Samstag, 6. März, um 11 Uhr auf den Schrannenplatz kommen. Dort wird Renate Wicher vom Seniorenbeirat vor der Markthalle Postkarten ausgeben, mit denen man sich schriftlich zu einer Impfung anmelden kann.

