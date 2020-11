vor 21 Min.

Toilette und Automaten gesprengt

Unbekannte haben in Großmehring unter anderem einen Zigarettenautomaten und eine Baustellentoilette in die Luft gejagt. Das Landeskriminalamt sucht nun Zeugen

Eine Baustellen-Toilette, einen Zigarettenautomaten und einen Kotbeutelspender haben Unbekannte an Halloween im oberbayerischen Großmehring (Landkreis Eichstätt) gesprengt – wenige Tage später ist ein selbstgebauter Böller an einer Bushaltestelle im benachbarten Ingolstadt gefunden worden. Das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) prüft, ob derselbe oder dieselben Täter für die Vorfälle verantwortlich sein könnten, und ruft nun Zeugen auf, sich zu melden.

Wie es in einer Pressemitteilung heißt, ermitteln die Beamten ermitteln unter anderem wegen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion und Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz, im Fall der Bushaltestelle zusätzlich wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Verletzt wurde bei den Taten niemand.

Der Hundekotbeutelspender war am 31. Oktober gegen 18.20 Uhr in die Luft gejagt und zerstört worden. Wenige Stunden später traf es gegen 20.30 Uhr die Baustellentoilette. Am Tag darauf nahmen sich der oder die Täter gegen 5.20 Uhr den Zigarettenautomaten vor. Bei den drei Vorfällen entstand ein Schaden von insgesamt knapp 6000 Euro.

Am 5. November entdeckten Zeugen dann gegen 18.15 Uhr an einer Bushaltestelle an der Ecke Goethestraße/Kurt-Huber-Straße in Ingolstadt einen selbstgebauten Böller. Die Entschärfer der Technischen Sondergruppe des BLKA rückten zur Unterstützung der Kräfte des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord an, röntgten den Gegenstand und machten diesen daraufhin unschädlich. Derzeit werden der Böller und die anderen Tatmittel im Kriminaltechnischen Institut des BLKA in München untersucht. Das BLKA ermittelt unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Ingolstadt. (nr)

Hinweise nimmt das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) unter der Nummer 089/1212-0 oder jede andere Dienststelle der Polizei entgegen.

Themen folgen