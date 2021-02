vor 35 Min.

Vier Lastwagen krachen auf der Autobahn in Ingolstadt ineinander

Vier Lastwagen haben sich auf der Autobahn in Ingolstadt eineinander verkeilt. Ein 57-Jähriger ist bei dem Unfall ums Leben gekommen.

Vier Lastwagen sind auf der Ingolstädter Donaubrücke der A9 am Donnerstagmittag ineinandergekracht. Ein 57-Jähriger Lastwagenfahrer ist bei dem Unfall ums Leben gekommen.

Ein schwerer Unfall, bei dem ein 57-Jähriger aus dem Raum Schweinfurt ums Leben gekommen ist, hat sich am Donnerstag gegen 13.15 Uhr auf der Ingolstädter Donaubrücke der A9 ereignet.

Der Lastwagenfahrer war auf der A9 in Ingolstadt fast ungebremst auf das vorausfahrende Fahrzeug aufgefahren

Laut Polizei waren am frühen Nachmittag zahlreiche Lastwagen auf der Autobahn unterwegs. Deshalb war es bei Ingolstadt immer wieder zu stockendem Verkehr gekommen, im Bereich der Donaubrücke mussten die Lastwagen immer wieder anhalten. Ein 57-jähriger Lastwagenfahrer aus dem Raum Schweinfurt hatte dies laut Polizei offenbar zu spät erkannt und war mit seinem Fahrzeug fast ungebremst mit rund 80 Stundenkilometern auf den Lastwagen vor ihm aufgefahren. Beim Aufprall war der Fahrer in seinem Führerhaus eingeklemmt worden. Die drei Lastwagen vor ihm waren in einer Kettenreaktion ineinander geschoben worden.

Der Unfall hat sich zwischen den Anschlussstellen Ingolstadt-Nord und Ingolstadt-Süd auf der A9 ereignet. Bild: Heinz Reiß

Die Feuerwehr aus Ingolstadt musste den Mann aus dem Führerhaus befreien

Der Unfallverursacher musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem Führerhaus befreit werden und kam schwerstverletzt ins Krankenhaus, wo er später starb.

Zahlreiche Rettungskräfte waren am Donnerstag auf der A9 bei Ingolstadt im Einsatz, als vier Lastwagen ineinander gekracht waren. Bild: Heinz Reiß

Beim vor ihm fahrenden Lastwagen wurde durch den Aufprall das Führerhaus vom Fahrgestell gerissen und bohrte sich daraufhin in den Anhänger des vorausfahrenden Lastwagens. Der Fahrer wurde ebenfalls eingeklemmt, sein Beifahrer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert. Beide kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Der andere Lastwagen, bei dem ein 43-Jähriger aus Rumänien am Steuer saß, schob sich durch den heftigen Anstoß noch auf den Auflieger eines Autotransporters. Dabei bohrte sich laut Polizei die oberere Verladerampe, auf der sich mehrere Autos befanden, in das Führerhaus des Rumänen. Der Mann selbst wurde nur leicht verletzt, kam aber vorsorglich ins Krankenhaus. Der 34-Jährige Fahrer des Autotransporters wurde nicht verletzt.

Die Autobahn bei Ingolstadt war viele Stunden lang komplett gesperrt

Durch die vier ineinander verkeilten Lastwagen waren alle drei Spuren der Autobahn blockiert. Die A9 musste deshalb zwischen den Anschlussstellen Nord und Süd in Richtung München komplett gesperrt werden. Die Sperrung dauerte bis in den Abend hinein. Auf der Autobahn sowie auf den Umleitungsstrecken durch Ingolstadt kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 400.000 Euro

Im Einsatz waren 40 Mann der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Ingolstadt mit acht Fahrzeugen, 20 Rettungskräfte, vier Rettungswagen, ein Hubschrauber sowie ein Notarztfahrzeug. Eine Gruppe mit elf Bundeswehrangehörigen, die zufällig vorbeikam, leistete Erste Hilfe. Nach ersten Schätzungen der Polizei beläuft sich der reine Sachschaden auf rund 400.000 Euro. (nr)

Lesen Sie auch:

Themen folgen