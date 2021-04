Vom Postboten entdeckt: Einbruchsversuch in Manching misslingt

Mit einem Gullideckel soll der vermeintliche Täter versucht haben, die Glastüren eines Hauses in Manching bei Ingolstadt einzuwerfen. Jetzt sucht die Polizei zeugen.

Am Ostersamstag, 3. April, hat ein bislang unbekannter Täter in den frühen Morgenstunden versucht, gewaltsam in ein Motorradgeschäft und eine benachbarte Apotheke im Ortskern von Manching einzudringen.

Polizei Ingolstadt: Unbekannter will mit Gullideckel Türen einwerfen

Wie die Polizei Ingolstadt berichtet, hat der Unbekannte hierfür mit einem Gullideckel die Glastüren der jeweiligen Objekte eingeworfen. Der Täter gelangte jedoch nicht in die Verkaufsräume, heißt es weiter, weil er vermutlich durch einen vorbeikommenden Briefzusteller gestört wurde. Dieser sah, wie sich ein Mann auffällig zügig von der Örtlichkeit entfernte und verständigte die Beamten.

Der vermeintliche Täter wird als männlich, 1,75 Meter groß und schlank beschrieben. Er soll zum Tatzeitpunkt einen dunklen Kapuzenpulli und Sportbekleidung getragen haben. Zeugen, die zwischen 4 und 5 Uhr morgens Beobachtungen in Zusammenhang mit den Einbruchsversuchen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ingolstadt unter 0841/9343-0 zu melden. (nr)

