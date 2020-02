Warum ein Lkw-Rastplatz auf der B16 fehlt

Plus Auf der B16 zwischen Donauwörth und Ingolstadt gibt es weit und breit keinen Parkplatz mit Sanitäranlagen – mit unguten Folgen für Neuburg.

Sie kommen aus ganz Europa, sind seit Tagen unterwegs. Und sie fahren gerade auf der B16, wenn sie das Gesetz zur Fahrtunterbrechung zu einer Pause zwingt. Doch weit und breit gibt es keinen Rastplatz, zumindest keinen, der auch Sanitäranlagen bereitstellt. Was also tun?

Viele Lastwagenfahrer parken ihre Brummis im Neuburger Industriegebiet. Da haben die großen Gefährte Platz, dort stören sie nicht so sehr. Was allerdings stört, sind die Hinterlassenschaften. Gemeint ist die Verschmutzung der angrenzenden Grünstreifen und Wälder entlang der Straßen im Industriegebiet. Lastwagenfahrer haben sie in der Vergangenheit wiederholt als Müllhalden und Freilufttoiletten missbraucht. Die Stadt hat reagiert und mobile Toiletten samt Mülleimern aufgestellt.

Doch die reichen nicht aus. Deswegen kommen nun noch einmal vier in der Ruhr- und Spreestraße dazu. 328 Euro kosten sie wöchentlich. Das Grundproblem wird damit aber nicht gelöst, bemängelt Stadtrat Hans Mayr. Er fordert: „Wir müssen uns mehr um diese Menschen kümmern.“ Jeder will Güter haben und wird beliefert, unter welchen Bedingungen die Lastwagenfahrer aber arbeiten, interessiert keinen. Mayr macht sich stark für einen Parkplatz samt Wasch- und Sanitäreinrichtungen.

Neuburg muss der Vermüllung ihrer Industriegebiete entgegenwirken

Doch so einfach ist es nicht. Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling sagt, dass es nicht Aufgabe der Stadt sei, für die Lastwagenfahrer zu sorgen, die auf der B16 unterwegs sind und durch Neuburg nur durchfahren. Diejenigen, die Betriebe in Neuburg beliefern, für die sei in den meisten Fällen gesorgt. Industriebetriebe wie Verallia hätten inzwischen eigens Sanitäranlagen für ihre Fahrer gebaut.

Wer aber ist dann zuständig? Das Staatliche Bauamt ist Herr über die Bundesstraßen. Baudirektor Stephan Blauth erklärte im Gespräch mit der Stadt, dass er sich im Zuge des geplanten vierspurigen Ausbaus der B16 zwischen Manching und Neuburg die Errichtung eines Parkplatzes mit WC-Einrichtung für circa 20 Lastwagen vorstellen kann und sich auch dafür einsetzen wird. Unabhängig davon können auch private Autohöfe errichtet werden, wie zum Beispiel in Nordendorf, wo ein Investor baute, oder in Asbach-Bäumenheim, wo die Gemeinde der Initiator war.

Bis es allerdings so weit ist, dass ein großer Stellplatz an der B16 gebaut wird, steht die Stadt Neuburg in der Pflicht, der Vermüllung in ihren Industriegebieten entgegenzuwirken. Verkehrsreferent Bernhard Pfahler ruft deswegen alle Bürger auf, mögliche Privatflächen der Stadt zur Verfügung zu stellen. „Es muss kein riesiger Lkw-Stellplatz werden. Es reicht ja schon der Bau eines Sanitärgebäude aus.“