Warum sich das Geld für eine Immobilie in Neuburg lohnt

Immer mehr Bedeutung gewinnen attraktive Lagen. Dazu gehört in Neuburg das Wohnbauprojekt in der Eybstraße.

Plus Nullzinsen, Strafzinsen auf Spareinlagen und kein Vertrauen in den Finanzmarkt. Das macht Immobilien als Anlagemodell attraktiv. Lohnt sich das in Neuburg?

Von Manfred Dittenhofer

Seit Jahren gibt es auf Geldanlagen der konventionellen Art keine Zinsen mehr. In Aktien und ähnlichen Anlagemöglichkeiten legt der Deutsche sein Geld im Vergleich mit den europäischen Nachbarn eher weniger gerne an. Er sucht etwas Handfestes. Handfestes wie ein Haus oder eine Wohnung. Aber funktioniert eine Immobilie als Altersvorsorge oder als Geldanlage? Wie hoch sind die Renditen? Und wie hoch die Risiken?

Bauen in Neuburg: Immobilie als Altersvorsorge oder als Geldanlage?

Die Antwort bei der Sparkasse Neuburg-Rain fällt salomonisch aus: Der Einzelfall entscheidet. Denn wenn es ein allgemeingültiges Rezept gäbe, könnte es ja jeder anwenden. Und auch die Frage, ob die Bodenpreise in Neuburg übertrieben sind, lässt sich so einfach nicht beantworten. Für einen Ingolstädter sei es eher günstig im Landkreis, so der Neuburger Immobiliensachverständige Harry Betscher, der auch für die Sparkasse bewertet.

Dass die Preise für Wohnungen stark gestiegen sind, ist unbestritten. Das liege mit auch an den explosionsartigen Steigerungen in Ingolstadt. Kleininvestoren und vor allem Eigennutzer weichen dann ins Umland aus. Selbst München würde man bei uns in den Preisen bereits spüren, so Betscher, weil auch von dort inzwischen Käufer kämen.

Für Investoren stellen sich im Grunde folgende Fragen, bevor sie die Suche auf dem Wohnungsmarkt beginnen: Wie viel Rendite erhalte ich für meine Wohnung? Mit welchen Folgekosten muss ich rechnen? Und wie hoch ist das Risiko? Denn auch Mietobjekte seien natürlich nicht ohne Risiko, so Sparkassenvorstand Wolfgang Pöppel. Er bestätigt, dass viele Investoren Sicherheit mit dem Kauf von Immobilien suchen. Um Risiken zu minimieren, muss man sehr genau hinschauen. Und dann bleibe durch die wirtschaftliche Entwicklung immer auch ein Restrisiko. „Manches ist einfach nicht vorhersehbar, wie wir gerade alle gelernt haben.“

Neuburg-Schrobenhausen: Beim Kauf auf Zustand der Immobilie achten

Was erhält man denn nun für sein Geld in Neuburg? Nehmen wir fiktiv 200.000 Euro in die Hand und suchen uns in Neuburg eine Wohnung, die wir vermieten wollen. Peter Bayerlein, Immobilien-Experte bei der Sparkasse, hat die Preisentwicklung im Visier. Für das Geld könne man eine gebrauchte Drei-Zimmer-Wohnung in Neuburg, im Ostend oder am Schwalbanger, erhalten. Vor zehn Jahren hätte diese Wohnung etwa die Hälfte gekostet. Und auch Neubauten haben sich in der Zeit um rund 50 Prozent verteuert. Kein Wunder also, dass auch die Mieten nach oben gehen. Schließlich investiert ja niemand für lau. Die Renditen würden bei etwa drei Prozent liegen, so Bayerlein.

Wichtig sei, dass man beim Kauf auf den Zustand der Immobilie achte. Welche Instandhaltungskosten fallen an? Was kostet die Hausverwaltung, die bei Eigentumswohnungen meist involviert ist? Wie ist der Renovierungszustand des Gebäudes? Aus den Protokollen der Eigentümerversammlungen können Interessenten erfahren, welche Maßnahmen beschlossen wurden. Und um die steuerlichen Auswirkungen einer Immobile erfassen zu können, raten die Experten dazu, einen Steuerberater zur Kaufentscheidung heranzuziehen.

Aber sind Mietobjekte in Neuburg und Umgebung auch weiterhin sicher zu vermieten? Die Lage sei ein entscheidender Faktor, so Pöppel. Darüber hinaus sei Neuburg zwar, wie die gesamte Region Ingolstadt, stark vom Wohlergehen von Audi abhängig. Dennoch sieht der Sparkassenvorstand im Landkreis eine ausgewogene Wirtschaftsstruktur. Zudem erhalte Neuburg einen Campus der TH Ingolstadt. Das würde weitere Arbeitsplätze und vor allem Studenten in die Stadt bringen. Kurzfristig sei die Nachfrage nach Immobilien durch den Corona-Lockdown zwar zurückgegangen, steige aber nun wieder an.

Immobilie habe langfristig immer positive Wertentwicklung erzielt

Wer sich eine Immobilie zulegt, sollte langfristig denken. Wer kurzfristig verkaufen will, kann Pech haben. Und besteht ein gewisser Verkaufsdruck, wirkt sich der ebenfalls negativ auf den Preis aus. Aber eine Immobilie, so die Banker, habe langfristig bisher immer eine positive Wertentwicklung erzielt. In den Zentren seien die Preise teils etwas übertrieben, so die einhellige Meinung der Finanzexperten, da es immer Bieter gebe, die über den Schätzwert kaufen würden. Es sei eben Geld in der Region vorhanden. In der Fläche aber gebe es keine Immobilienblase, da solide finanziert werde. Der Landkreis sei gesund. Und damit auch Neuburg.

Wissenswert: Wer vom Trend bei den Immobilien profitieren möchte, aber doch nicht in eine eigene Wohnung investieren kann oder will, dem steht eine Zwischenlösung zur Verfügung. Immobilienfonds investieren das Geld der Anlegerin in eine oder mehrere Immobilien. Dabei gibt es offene und geschlossene Immobilienfonds. Die offenen investieren das Geld zahlreicher Anleger meist in mehrere Immobilien, geschlossene Fonds vergeben für eine begrenzte Anzahl von Immobilien auch nur eine begrenzte Anzahl von Anleihen. Vor der Entscheidung sollte man sich genau erkundigen, in welche Immobilien in welchen Ländern der Fond investiert. Mit den jeweiligen Immobilienmärkten sollte man sich vorab befassen und die Leistungen unterschiedlicher Fonds vergleichen.

