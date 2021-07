Trotz Corona: BRK Weichering verzeichnet mehr Aktive

Trotz Corona verzeichnet das Bayerische Rote Kreuz in Weichering Zuwachs. Diese positive Zwischenbilanz zog der neue Bereitschaftsleiter Joachim Gschrey im Rahmen eines Sommerfests.

Die Bereitschaft Weichering des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) hat erfolgreich der Corona-Pandemie getrotzt und ihre geleisteten Stunden noch einmal nach oben geschraubt. Diese positive Zwischenbilanz zog der neue Bereitschaftsleiter Joachim Gschrey im Rahmen eines Sommerfests. BRK-Kreisvize Günther Schalk und Kreisgeschäftsführer Anton Gutmann attestierten den Weicheringer Rotkreuzlern eine hervorragende Arbeit. Bürgermeister Thomas Mack hob insbesondere den neuen „Helfer vor Ort“ (HvO) hervor.

BRK Weichering: Kein Mitgliederschwund wie in anderen Bereichen

„Viele Vereine beklagen einen Mitgliederschwund wegen der Corona-Pandemie, bei uns hat die Zahl der Aktiven sogar zugenommen“, freute sich Bereitschaftsleiter Joachim Gschrey. Bei einem Sommerfest im Weicheringer Sportheim hatten sich die Bereitschaftsmitglieder mit ihren jeweiligen Lebenspartnern zum ersten Mal seit vielen Monaten wieder gemeinsam getroffen. Aus 30 aktiven Rotkreuzlern im Jahr 2020 seien heuer inzwischen 36 geworden, bilanzierte Gschrey nicht ohne Stolz. Auch die Zahl der geleisteten Stunden sei noch einmal angewachsen, nämlich von 1482 im Vorjahr auf nunmehr 1858 Stunden. Einen Löwenanteil daran hatte der neue HvO-Dienst. Alleine für die Ausbildung der Einsatzkräfte und den Aufbau des Einsatzfahrzeugs waren rund 750 Stunden angefallen.

„Man kann unumwunden davon sprechen, dass Weichering eine unserer Rotkreuzhochburgen im Landkreis ist“, lobte Günther Schalk als stellvertretender Kreisvorsitzender. „Was ihr hier leistet, davor ziehe ich den Hut“, bekannte er beeindruckt. Besonders schön sei, dass sich auch viele junge Aktive eingefunden hätten. „Das kann man in der heutigen Zeit nicht hoch genug einschätzen“, lobte er. Vor allem die Einrichtung des „Helfers vor Ort“ als neuen Dienst sei „ein im wahrsten Sinne des Wortes lebenswichtiger Dienst für die Bürger und eine ganz neue Dimension der Rotkreuzarbeit in Weichering“, so Schalk. Der HvO ist täglich von 18 bis 6 Uhr und am Wochenende ganztags in Bereitschaft und wird von der Rettungsleitstelle alarmiert, wenn dort ein Notfall aus dem Gemeindebereich Weichering aufschlägt. Damit ist wesentlich schnellere qualifizierte erste Hilfe gewährleistet.

Das bestätigte auch Bürgermeister Thomas Mack: „Es ist schon was anderes, wenn drei Minuten nach einem Notruf der HvO in den Hof fährt, als wenn nach zehn Minuten oder mehr der Rettungswagen ankommt“, attestierte er. Der Retter hat erst eine Anfahrt in der Regel aus Neuburg zu absolvieren, bevor die Hilfe eintrifft. Der Helfer vor Ort sei insoweit „ein riesen Gewinn für die Gemeinde“, freut sich Mack, der selbst auch tatkräftig um Spenden für den neuen Service wirbt und das Rote Kreuz persönlich unterstützt.

BRK Weichering: Auch eine ganze Reihe von Zeitehrungen beim Sommerfest

Auch eine ganze Reihe von Zeitehrungen konnten Günther Schalk, Anton Gutmann und Joachim Gschrey vornehmen. Daniela Götz und Matthias Lautner wurden für fünf Jahre ehrenamtlichen Dienst im Roten Kreuz ausgezeichnet, Katrin Krammer für 15 Jahre, Regine und Friedrich Höche für jeweils 20 Jahre. Anita Borrmann ist bereits 45 Jahre ehrenamtlich im Zeichen des Roten Kreuzes aktiv. Rainer Borrmann bringt es bereits auf 50 Jahre. Die Urkunde für die meisten Dienstjahre erhielt Karola Wagner, die viele Jahre auch als stellvertretende Bereitschaftsleiterin im Dienst war. Sie engagiert sich bereits 55 Jahre für das BRK. (nr)