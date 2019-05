vor 39 Min.

Wenn es Nacht wird in den Ingolstädter Firmen...

Bei der Langen Nacht der Wissenschaft und Unternehmen präsentieren sich in Eichstätt und Ingolstadt 40 Firmen und Institutionen. 2021 wird Neuburg mit dabei sein.

Von Luzia Grasser

Wer will, kann mitten in der Nacht noch betonieren. Oder Samen einpflanzen. Oder Segway fahren. Oder sein Können an einem Minibagger ausprobieren. Am Freitag, 24. Mai, findet die zweite lange Nacht der Wissenschaft und Unternehmen statt, federführend organisiert von Irma (Initiative Regionalmanagement Region Ingolstadt). Bei der Neuauflage in diesem Jahr beschränkt sich die Veranstaltung nicht mehr nur auf Ingolstadt und die direkte Umgebung, erstmals ist auch die Stadt Eichstätt miteingebunden. Insgesamt sind 40 Institutionen und Firmen mit an Board und damit genau doppelt so viele wie noch vor einem Jahr. Damals hatten sich in Ingolstadt 20 Einrichtungen beteiligt. Wie bereits im vergangenen Jahr werden kostenlose Shuttle-Busse die Besucher zu den einzelnen Veranstaltungsorten bringen.

Die Besucher können hinter ansonsten verschlossene Türen blicken

Die Bandbreite der Teilnehmer, die ihre Türen zu ungewöhnlicher Stunde – mitunter gar bis Mitternacht – aufsperren, ist groß. Auch wenn die größten Arbeitgeber der Region wie Audi, Mediamarkt-Saturn und das Klinikum in diesem Jahr fehlen. Die Uni bietet in der WFI in Ingolstadt, vor allem aber in Eichstätt, Einblicke in die Welt der Wissenschaft: Es gibt ein ökonomisches Experimentallabor oder eine Teststation zur Elektromobilität in der Freizeit. In der Technischen Hochschule (THI) können Besucher im Simulator einen Airbus A320 fliegen oder einer Teezeremonie des Konfuzius-Instituts beiwohnen. Generell gilt bei den meisten Teilnehmern: Die Besucher sollen hinter zumeist verschlossene Türen blicken und auch selbst Hand anlegen dürfen. In Ingolstadt sind unter anderem die Pionierkaserne, Continental, Spörer, Edeka, Gunvor und Betonbau mit dabei. In Eichstätt werden Martin Meier Bau, die Stadtwerke oder auch die Welt-Brücke und der Zinngießermeister Wilhelm Eisenhart des Nächtens den Besuchern ihre Arbeit zeigen.

Bis Mitternacht haben die Unternehmen für Besucher geöffnet

Die Lange Nacht beginnt um 17 Uhr abends, geöffnet haben die Teilnehmer mindestens bis 21 Uhr. Viele beschließen auch erst um 24 Uhr den Tag.

Die Shuttle-Busse fahren auf insgesamt vier Linien die einzelnen Stationen im 20-Minuten-Takt (Ingolstadt) beziehungsweise halbstündlich (Eichstätt) an. Außerdem gibt es an dem Abend Verbindungsbusse zwischen Eichstätt und Ingolstadt. Die Busse sind genauso wie die gesamte Veranstaltung kostenlos. Es wird auch keine Tickets oder Armbänder geben.

Im vergangenen Jahr waren rund 5000 Besucher bei der Langen Nacht in Ingolstadt unterwegs. Iris Eberl, Leiterin der Irma-Geschäftsstelle, erhofft sich auch in diesem Jahr eine ähnliche Zahl. Im kommenden Jahr, das steht schon jetzt fest, wird es wieder eine Lange Nacht der Unternehmen und Wissenschaft gaben. Dann wird laut Eberl auch der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen miteingebunden werden.

Weitere Informationen zur Veranstaltung wie eine Programmübersicht und Buspläne gibt es im Internet unter irma-langenacht.de

