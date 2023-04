Solarpark in Brunnen: Mega(watt)-Projekt ist das drittgrößte Bayerns

Plus In Brunnen wird bereits die achte PV-Anlage gebaut.. Sie kann 21.000 Haushalte mit regenerativem Strom versorgen und irgendwann auch eine Wasserstoffanlage speisen.

Die Gemeinde Brunnen hat jede Menge Solarkollektoren auf ihrem Gemeindegebiet. In den nächsten Monaten kommen noch einige Tausend dazu. An der Straße zwischen Brunnen und Kleinhohenried entsteht auf einer Fläche von rund 65 Hektar das Freiflächen-Sonnenkraftwerk Brunnen VI mit einer Leistung von 82 Megawatt Peak.

200.000 PV-Module, 220 Wechselrichter, Strom für 21.000 Haushalte und damit für den gesamten südlichen Teil des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen. Zum Spatenstich wäre auch der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger gerne gekommen. Schließlich ist es das bisher drittgrößte Kraftwerk Bayerns, das den Strom aus der Sonne gewinnt. Für Aiwangers Stellvertreter, Staatssekretär Roland Weigert, war der Spatenstich ein Heimattermin, nur einen Steinwurf von seinem Wohnort entfernt. Er warb für mehr Akzeptanz für Freiflächenanlagen. Diese Bereiche könnten Rückzugsgebiete für die heimische Tierwelt sein. Noch dazu sei dort eine breitere Artenvielfalt der Flora möglich.