80.000 Euro Schaden bei Brand in Burgheim

Bei einem Brand ist an einem Einfamilienhaus in Burgheim ein erheblicher Schaden entstanden. Die Kriminalpolizei Ingolstadt wurde eingeschaltet.

Ein massiver Schaden ist laut Polizei am Freitag gegen 10.50 Uhr bei einem Brand in Burgheim entstanden. Durch einen 67-jährigen Mann aus des Landkreis Neuburg-Schrobenhausen wurden an dem Öltank des Einfamilienhauses Arbeiten durchgeführt. Hierbei entstand ein Brand im Keller des Gebäudes.

Durch den Brand entstand massiver Gebäudeschaden sowie Schäden an der Heizanlage und den Wasserleitungen. Durch die entstandenen Rauchgase wurde der Arbeiter leicht verletzt. Gegen diesen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet. Der Schaden an dem Gebäude beläuft sich nach Schätzungen auf mindestens 80.000 Euro. Die Sachbearbeitung wurde durch die Kriminalpolizei Ingolstadt übernommen. (AZ)