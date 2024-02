Burgheim

vor 16 Min.

Bürger gestalten neuen Ortskern: "Burgheim braucht mietbare Wohnungen"

Plus In Burgheim entsteht eine Vision für das Ortszentrum, die von den Bürgern selbst mit Leben gefüllt wird. Was ihnen wichtig ist und welche konkreten Vorschläge es schon gibt.

Von Claudia Stegmann

Die Marktstraße ist gesäumt mit Bäumen. Bänke an Brunnen oder Skulpturen laden zum Verweilen ein, aus einem geöffneten Fenster hört man Kindergartenkinder singen. Auf der Terrasse des Begegnungscafés sitzen Senioren bei einer Tasse Kaffee, Mütter essen dort mit ihren Kindern ein Eis. An einem Automatenkiosk zieht sich derweil ein junges Paar zwei Packungen Würstl zum Grillen - praktisch, denn es ist Sonntag und das Treffen mit ihren Nachbarn hatten sie spontan arrangiert. Sie wohnen gleich gegenüber am Marktplatz 3, in einem der sanierten Häuser, in denen Jung und Alt eine Hausgemeinschaft bilden.

Die Szenerie, die hier konstruiert ist, könnte in Burgheim Realität werden. Denn die Bürgerinnen und Bürger der Marktgemeinde haben derzeit die Chance, ihren Ortskern so mitzugestalten, wie sie es sich wünschen. Unter dem Titel "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" hat Burgheim vergangenes Jahr ein mit Bundesmitteln finanziertes Projekt gestartet, das zum Ziel hat, das Burgheimer Ortszentrum nachhaltig zu entwickeln. Da geht es etwa um die künftige Nutzung von leer stehenden Gebäuden, aber auch um Verkehr, Klimaschutz, Einzelhandel, Kultur und Digitalisierung. Die Belange aller Altersgruppen sollen sich dabei im besten Fall wiederfinden - von Kindern und Jugendlichen, über junge Erwachsene bis zu Senioren.

