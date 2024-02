Schwelbrand im Siloturm: Polizei schließt Brandstiftung aus

Bei der Firma Sympto in Burgheim rückten am Donnerstag mehrere Feuerwehren zu einem starken Schwelbrand an. Die Ursache ist noch immer unklar, die Kripo ermittelt.

Am Donnerstagmorgen um kurz nach 7 Uhr ist es bei Sympto im Gewerbegebiet Burgheim an der Bertoldsheimer Straße zu einem Brand im dortigen Siloturm gekommen. Der Schwelbrand im Silo wurde durch einen Mitarbeiter der dortigen Firma entdeckt, welcher die Rettungskräfte alarmierte. In dem Silo wurden Hackschnitzel, aber auch Absaugmaterial und kleingehäckseltes Abfallholz einer ansässigen Schreinerei gelagert. Mit dem eingelagerten Material wird die Heizung des dortigen Betriebsgebäudes versorgt. Wie die Polizei mitteilt, waren mehrere Feuerwehren mit einem Großaufgebot vor Ort und bekämpften das Feuer unter anderem mit einer Drehleiter. In dem Turm war Sägemehl gelagert.

Brand bei der Firma Sympto in Burgheim: Kripo ermittelt

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen, die Brandursache ist aber nach wie vor unklar. Die Löscharbeiten waren für die Feuerwehren aufwendig und zogen sich bis in die Abendstunden des Donnerstages hin. Zusätzlich wurde bis Freitagmorgen eine Brandwacht abgestellt. Eine Begehung des Brandortes durch die Brandermittler der Kriminalpolizei Ingolstadt war erst am Vormittag möglich. Eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandlegung kann nach jetzigem Stand ausgeschlossen werden. Der Schaden am Silo und dem dortigen Inventar wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt, verletzt wurde bei dem Brand niemand. (AZ)